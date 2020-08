Rytterne ved Critérium du Dauphiné fik sig noget af en overraskelse ved afslutningen på anden etape, der endte med at blive det rene vanvid.

Pludselig åbnede himlen op, så enorme hagl styrtede ned i hovedet på de bagerste ryttere i feltet, mens de forreste var kørt i mål og gik fri.

Det var så voldsomt, at en rytter som Deuceuninck-Quick Steps Tim Declercq fik voldsomme mærker på ryggen, som han afslørede på sin story på Instagram.

Du kan se billedet i bunden af artiklen.

Roglic: "Après moi, le déluge!" After the first riders arrived, a big hailstorm hit Col de Porte. My respect to all the riders who finished the stage in such crazy conditions, I hope everyone is ok. Warriors! #Dauphine https://t.co/XpQLG8eGR8 — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 13, 2020

»Mange ryttere - blandt andet vores drenge - blev ramt af en helvedes haglstorm - værre end noget andet, som de har oplevet. Scenen var total kaos og ødelæggelse... Ryttere, der løb for at få ly, blev ramt hårdt af mini tennisbolde af is,« skriver Israel Start-Up Nation-holdet på Twitter.

Mange ryttere besluttede sig for at søge ly, mens andre desperat forsøgte at blive på deres cykler.

Flere af dem sandede dog, at det var umuligt at blive på cyklerne.

Tony Martin fra Jumbo-Visma-holdet fandt på en alternativ løsning. Han fik fingrene i en oppustelig Jumbo-Visma-trøje, som han brugte til at beskytte sig med... Indtil det blev for meget, og han måtte køre ind til siden.

Dagens etape blev i øvrigt vundet af slovenere Primoz Roglic.

Se flere vilde billeder og videoer derfra herunder.

The storm was so bad that our Nils Polit took cover under a tent 500 meters from the finish line and @tonymartin85 was saved by a fan with a floating rubber raft... #criteriumdauphine @dauphine pic.twitter.com/8X3RIMwJ05 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 13, 2020