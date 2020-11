Rolf og Susanne Sørensen købte i 2007 en stor villa på knap 400 kvadratmeter i Vedbæk.

Nu sælger de boligen efter, at de tilbage i oktober offentliggjorde, at de skulle skilles.

Det skriver Her & Nu.

Det er kendis-ejendomsmægleren Jesper Nielsen, der er kendt for DR-programmet 'Hammerslag', der skal sælge boligen, som er til salg for 12.750.000 millioner kroner.

Ejendomsmægler Jesper Nielsen. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»For jer, der drømmer om at bo i naturskønne og romantiske omgivelser i kystbyen Vedbæk, er denne skønne, stråtækte bolig med indbygget charme og atmosfære det helt rigtige valg. Der er lagt en masse kærlighed og gode kvalitetsmaterialer i boligen, der nænsomt er renoveret med stor respekt for den oprindelige stil,« står det i salgsopstillingen, hvor du også kan se billeder af huset.

Videre lyder det:

»Resultatet er blevet et lyst og stemningsfuldt hjem bestående af 399 boligkvadratmeter og en stor, naturskøn have med masser af plads til både leg, afslapning og mindeværdige stunder omkring bålstedet.«

Huset er placeret på Sandbjergvej 79, og det er ifølge salgsopstillingen en af Vedbæks mest attraktive adresser.

Her & Nu skriver, at parret købte boligen for 12.500.000 tilbage i 2007. Dermed står Rolf og Susanne Sørensen til at tjene 250.000 kroner, hvis den bliver solgt for udbudsprisen.

Det var blandt andet grundet et alkoholmisbrug, som Rolf Sørensen har kæmpet med, at parret efter 28 år sammen besluttede at gå hvert til sit.

I samme omgang meddelte den tidligere cykelrytter og sportskommentator, at han påbegyndte et 'længere terapiforløb' på grund af sin afhængighed.