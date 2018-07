Den danske cykelrytter og etapevinder i det netop overståede Tour de France, Magnus Cort, vendte mandag hjem til Bornholm.

Her blev Astana-rytteren hyldet af en større gruppe bornholmere i lufthavnen, heriblandt Bornholms borgmester Winni Grosbøll, der uddelte blomster til øens cykelhelt.

Bornholms Cycle Club modtager Magnus Cort i Lufthavnen.

Borgmester Winni Grosbøll ønsker velkommen hjem.

Også Corts forældre, Anders og Ulla, var i lufthavnen for at modtage deres søn. Du kan her læse et interview med Ulla Nielsen, som B.T. Sport fangede kort efter Cort vandt sin etape i Touren.

Det var på 15. etape, at Magnus Cort skrev sig ind i dansk cykelhistorie. Her sad han og holdkammeraten Michael Valgren i det afgørende udbrud.

Magnus Cort modtages af mor Ulla og (tv) far Anders.

Både Cort og Valgren forsøgte at stikke af, men det var den førstnævnte, der på de sidste kilometer kom væk sammen med spanske Ion Izagirre og hollandske Bauke Mollema.

De tro holdt hele vejen til de sidste meter, hvor der skulle spurtes om sejren - og her var danskeren suveræn.

Autografer til de lokale fans.

Magnus hilser på sin klub Bornholms Cycle Club.

Magnus Cort har nu tre etapesejre i Grand Tour-sammenhæng, efter han i 2016 vandt to etaper i Vuelta a España.