24-årige Gino Mäder tog karrierens største sejr, da han var først over stregen på 6. etape af Giro d'Italia.

Det lignede en kedelig deja-vu-oplevelse for schweizeren Gino Mäder, da han torsdag var tæt på at blive hentet kort før mål efter et langt udbrud på 6. etape i Giro d'Italia.

Men modsat i årets Paris-Nice blev den 24-årige bahrainrytter ikke hentet kort før mål, og han kunne i stedet fejre karrierens hidtil største triumf.

Han kørte alene over målstregen efter at have sat sine to sidste følgesvende, Dario Cataldo og Bauke Mollema, fra dagens udbrud omkring tre kilometer fra mål.

12 sekunder efter Mäder kom favoritterne i mål, hvor Egan Bernal tog andenpladsen efterfulgt af Daniel Martin og Remco Evenepoel.

Førende Alessandro De Marchi blev sat allerede på stigningen midtvejs, og derfor stod det tidligt klart, at førertrøjen ville skifte ejermand.

Den overtager FDJ-ungareren Attila Valter, som har 11 sekunder ned til Remco Evenepoel i klassementet.

Dagens udbrud på den regnplagede etape kom til at bestå af otte mand efter 50 kilometer, og tre af dem tog sammen fat på den afsluttende stigning op til målstregen.

Udbruddet havde et forspring på mere end fem minutter undervejs, men da sidste stigning tårnede sig op foran Mollema, Cataldo og Mäder var afstanden til feltet nede på lidt over to minutter.

I feltet pressede Ineos på i front, og inden for de sidste syv kilometer blev der for alvor spist af forspringet.

Fire kilometer fra mål sendte stortalentet Remco Evenepoel sine Quick-Step-folk frem for at trykke tempoet yderligere i vejret for at hente de tre udbrydere i jagten på etapesejr. Der var stadig over et minut op til dem.

Helt i front trådte Gino Mäder sine to følgesvende ud af baghjulet, og selv om favoritterne nærmede sig hele tiden, holdt han dem stangen hele vejen til mål.

/ritzau/