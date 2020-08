UCI leder efter en ny vært for VM i landevejscykling, efter at begivenheden i Schweiz er blevet aflyst.

Der bliver ikke afholdt et verdensmesterskab i cykling i Schweiz i september, som det ellers var planen.

Det oplyser løbets arrangører og Den Internationale Cykelunion (UCI) i en pressemeddelelse.

Aflysningen skyldes, at Schweiz ikke tillader store arrangementer med mere end 1000 personer før 30. september på grund af risiko for coronasmitte.

VM skulle efter planen afholdes 20. til 27. september.

Meldingen om, at ingen arrangementer med over 1000 mennesker ville blive tilladt, kom onsdag fra de schweiziske myndigheder.

Efterfølgende meldte de schweiziske VM-arrangører så ud, at VM ikke bliver gennemført i Aigle-Martigny som planlagt.

UCI har dog endnu ikke opgivet at få gennemført VM i 2020.

UCI skriver på Twitter, at der nu ledes efter en ny vært.

- VM 2020 vil ikke finde sted i Aigle-Martigny. UCI arbejder nu på at finde et alternativt projekt i Europa i samme tidsperiode og med samme løbsprofil, skriver UCI.

En endelig beslutning bliver truffet senest 1. september, skriver UCI.

Sidste års VM blev vundet af Mads Pedersen, som i et udmarvende løb overspurtede italienske Matteo Trentin og sikrede en dansk triumf.

Danskeren, der til daglig kører for cykelholdet Trek-Segafredo, har dog ikke haft mange muligheder for at vise den regnbuefarvede trikot frem.

En lang række cykelløb er blevet aflyst som følge af coronakrisen, mens andre er rykket til senere på sæsonen. Det betyder også, at de to etapeløb Giro d'Italia og Vuelta a España er blevet rykket til den anden side af VM.

Det samme er de belgiske endagsløb Flandern Rundt og Liège-Bastogne-Liège samt brostensklassikeren Paris-Roubaix.

De mange rokader betød, at VM skulle begynde, samme dag som Tour de France sluttede. De bedste tempospecialister ville dermed ikke have mulighed for både at køre VM i enkeltstart og færdiggøre det prestigefyldte etapeløb.

/ritzau/