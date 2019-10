Der var ikke lavet aftaler med ryttere til det københavnsk seksdagesløb, som onsdag blev aflyst.

Det københavnske seksdagesløb havde ikke engageret ryttere til denne sæsons udgave, og derfor er ingen kommet i klemme, efter at løbet nu er blevet aflyst.

Det siger Jimmi Madsen, der er sportsleder for løbet og har ansvaret for at hyre ryttere til det traditionsrige show.

- Jeg havde ikke lavet aftaler med ryttere endnu, men det er der intet mærkeligt i. De ryttere, jeg gerne ville have haft, vidste, at aftalen ville komme på et tidspunkt.

- På den led er alt i orden, bortset fra at de mister et seksdagesløb i slutningen af januar og begyndelsen af februar.

- Det kommer de sig helt sikkert over, men for danske ryttere har det altid været et godt sted at vise sig frem, siger Jimmi Madsen.

Det er en kombination af forskellige ting, der er årsagen til, at arrangøren, Michael Sandstød, har valgt at aflyse løbet.

Madsen vil dog ikke uddybe, hvad der konkret ligger til grund for aflysningen, som han kalder "synd og skam".

- Det er en solrig dag, men det er også en sort dag for dansk cykling og seksdagesløbet og i særdeleshed for Michael Sandstød. Men det er den beslutning, Michael har taget, og sådan er det, siger Jimmi Madsen.

Det københavnske seksdagesløb blev kørt første gang i 1934. I de første mange år var det Forum på Frederiksberg, der dannede ramme om løbet. I det nye årtusind er showet flyttet til den moderne arena i Ballerup.

/ritzau/