Det kan være knald eller fald for de danske chancer for at slutte i den gule trøje.

Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og resten af Touren blev søndag eftermiddag efter 15. etape kviktestet for corona.

Som den allersidste rytter ankom Jonas Vingegaard til teststedet efter alle sine forpligtigelser som løbets førende rytter.

Inden da havde rivalen Tadej Pogacar også afleveret sin. Og nu er det kun et spørgsmål om tid, før vi finder ud af om den gule trøje skal have ny ejermand.

Hvis coronatesten er positiv kan det ende med et tidligt Tour-exit.

Covid-19-testen er den allersidste obligatoriske test i dette års Tour de France, som bliver foretaget og undersøgt af Den Internationale Cykelunion (UCI). Den seneste test af hele feltet fandt sted sidste søndag – dagen før anden hviledag.

UAE Team Emirates team's Slovenian rider Tadej Pogacar (L) leaves the area after a mandatory Covid-19 test after competing in the 15th stage of the 109th edition of the Tour de France cycling race, 202, 5 km between Rodez and Carcassonne in southern France, on July 17, 2022. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere UAE Team Emirates team's Slovenian rider Tadej Pogacar (L) leaves the area after a mandatory Covid-19 test after competing in the 15th stage of the 109th edition of the Tour de France cycling race, 202, 5 km between Rodez and Carcassonne in southern France, on July 17, 2022. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) Foto: MARCO BERTORELLO

Holdene har formentlig allerede fået svar søndag aften og er i gang med at forberede en pressemeddelelse, som enten er god eller dårlig.

Den officielle udmelding forventes at komme i løbet af mandagen og det bliver altafgørende for resten af Touren.

Det er dog svaret på den efterfølgende pcr-test, som afgør om man kan fortsætte i Touren.

For hvis ens infektionstal er for høje, så er det lig med et exit.