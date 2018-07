Den ene satte skibet i søen for 30 år siden. Den anden har siden været med til at sejle det derud, hvor det er rigtig sjovt at være.

TV2s største sommer-succes gennem årene flintrer derudaf i disse dage med svedige pedaltramp, luft i ringene og kæden smurt. Og danskerne sidder - trods rekord-sommer - stadig klinet til skærmen som hveps på en honningmad.

Tour de France har om noget været med til at definere TV-stationen som sportskanal. Det var nu tidligere redaktionschef, 71-årige Ole Henriksen, som i pionérdagene på Kvægtorvet i Odense sammen med Jørn Mader tilbage i 1988 med et par røvertricks i ærmet skabte fundamentet for den danske produktion af Tour de France, som danskerne for længst har overgivet sig til.

Siden var det John Jäger, chefredaktør på TV2/Sporten, der førte TV-touren videre. Han er i dag øverste ansvarlig for de omtrent et halvt hundrede medarbejdere, der sommer efter sommer med hver deres bidrag sender Tour’en og holder hr. og fru Jensen inde i skyggen ved husalteret i eftermiddagstimerne, mens Fuglsang, Cort, Valgren, Hansen, Kragh Andersen og alle de andre strider sig gennem Pyrenæerne og resten af Frankrig.

»Hvad ikke ret mange ved, er, at vi på TV2 simpelthen bluffede os til at få Tour de France. Da vi startede, sad Danmarks Radio på alle rettighederne, og det var et kæmpe problem for TV2. Så da jeg og Jørn Mader sagde op på DR og gik over til TV2, sagde DR-sportschef Finn Heiner til os: Hvad fanden vil I derovre? Det mest interessante I kommer til at dække bliver de jyske judo-mesterskaber! Men TV2s direktør Jørgen Schleimann havde et modtræk. Han sagde: Gå ud og spred rygtet om, at vi har masser af penge. At vi har så mange, at hvis DR ikke siger ja til at dele rettighederne med os, så opkøber vi selv det hele. Og så delte de. Selv om TV2 faktisk ingen penge havde,« siger Ole Henriksen med et grin i det grå skæg.

Dermed fik den nye dreng i TV-klassen del i bl.a. cykelsport og fodbold. Men danskerne var endnu ikke klar til at træde op på den store klinge og se cykelsport. Datidens danske topryttere, generationen med Rolf Sørensen, Brian Holm, Kim Andersen og Bjarne Riis, var bedst til at køre ligeud men havde ikke meget at byde ind med, når det gik opad.

Foto: Claus Fisker

»DR sendte nogle få udvalgte etaper i løbet af Tour’en. Som regel nogle af de flade. Men vi syntes, at det virkelig spændende var, når det gik opad i bjergene. Så vi valgte at sende det hele, rub og stub, fra start til slut. Det skulle vise sig som en god idé. Godt hjulpet på vej af Mader og Leth, som supplerede hinanden formidabelt og bragte noget helt nyt ind, så vi også fik fat i de seere, der ellers ikke var til cykelsport. Og da Bjarne Riis så begyndte at - skal vi sige “træne rigtig godt” - og kørte vanvittig stærkt, kom det helt op at ringe med seertallene,« siger Ole Henriksen.

Dermed var succesen for alvor hjemme med en ny dansk “cykelmenighed” og en enorm hype omkring kommentatorparret Mader og Leth. Og dermed TV2s Tour de France-sending.

I 1998 blev John Jäger ansat på Kvægtorvet. Siden har han sammen med en stor stab af journalister, teknikere, producere, afviklere og andet godtfolk formået at holde fast i danskerne ved TV-skærmene dag efter dag hver sommer.

»Jeg tror, hemmeligheden bag succesen først og fremmest er, at alle på produktionen virkelig er drevet af passion og lyst. At vi skal lave TV ud fra, hvad der føles godt i maven og ikke efter, hvad nogen måske tror, at andre gerne vil have. Hvis man gør det med hjertet og føler for det, så er der ret stor sandsynlighed for, at der også vil være mange andre, der har det på samme måde,« siger John Jäger, som på trods af titel som øverste ansvarlige under Tour’en selv har fingrene nede i TV-håndværket og er med til at afvikle live-udsendelserne.

Kommantatorparret Jørn Mader og Jørgen Leth blev kultfigurer på Tour-sendingerne. På et tidspunkt var hypen omkring de to så stor, at de nærmest var mere eksponerede end cykelrytterne. Foto: Jeppe Michael Jensen

En drivkraft for ham er også at se nye folk på holdet vokse med opgaverne undervejs. Også hvis det skulle være igennem fejl. For dem lærer man som bekendt af.

Chefredaktør for TV2/Sporten John Jäger (tv.) har sammen med staben af medarbejdere ført succesen videre fra dengang, Ole Henriksen (th.) var redaktionschef på Kvægtorvet. Fundamentet for TV2s største sommersucces gennem årene blev bygget på bluff, fortæller Ole Henriksen. Foto: Claus Fisker

»Når vi har kørt på gennem hele perioden og alt er overstået, så har jeg det hver gang sådan: Jeg orker ikke det her én gang til. Men når der så er gået en uges tid, har jeg allerede ændret mening,« siger John Jäger.

Og takker så af over for Deres udsendte og tripper hastigt gennem Kvægtorvets kreaturgang med retning mod produktionen. Dagens etape begynder om et øjeblik.