Liège-Bastogne-Liège bliver uden Peter Sagan, som holder løbspause frem til 12. maj.

Den slovakiske cykelstjerne Peter Sagan har ikke været på sit sædvanlige og skræmmende niveau i årets forårsklassikere, og nu dropper han helt at køre den sidste af forårets fire klassikere, Liège-Bastogne-Liège.

Det meddeler Sagan fra Bora-holdet på Instagram.

- Et hårdt Flèche Wallone er overstået. Jeg var her for at arbejde for holdet og bidrage til at få det bedst mulige resultat, skriver Sagan på Instagram.

- Holdet og jeg besluttede, at det bedste for mig nu ville være at tage nogle dage fri, så jeg bedre kan forberede mig til de kommende løb startende med Tour of California 12. maj.

Liège-Bastogne-Liège bliver dermed en stor profil fattigere.

Foråret har ikke budt på så store resultater, som den tredobbelte verdensmester normalt henter.

I de tre hidtidige klassikere har Sagan ikke været på podiet i nogen af dem. Han blev nummer fire i Milano-Sanremo, nummer 11 i Flandern Rundt og nummer fem i Paris-Roubaix.

Den 29-årige stjerne vandt sidste år Paris-Roubaix, mens han i 2016 triumferede i Flandern Rundt.

I 2015, 2016 og 2017 blev han verdensmester i linjeløb.

/ritzau/