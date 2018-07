Han ved det godt, Peter Sagan. At han er bedre end de fleste, og at han nok skal vinde sin andel af Tour-etaper, når han er med.

Derfor har han sin helt egen minibus, der kører rundt efter den store, officielle Bora Hansgrohe-rytterbus. For så slipper holdkammeraterne jo for at vente, når han vinder endnu en etape. Og det gjorde han igen. Sagans tredje etapesejr i dette års Tour de France efter en massespurt ind i Valence.

»Det er fantastisk, og det var en flad etape, hvor alle kunne restituere lidt. Jeg tror, alle er glade for at vi havde en rolig etape. Men jeg er også meget glad for at vinde. Det er rart for mig og tak til alle mine holdkammerater,« siger Peter Sagan, der ikke var hundrede procent tilfreds med sin sprint.

Det ser ud til, at jeg er uslåelig, men det er stadig vigtigt at nå til Paris Peter Sagan

»Jeg kom lidt sent af sted. Jeg var et stykke efter på de sidste 600 meter, men så ville jeg bringe mig frem, og jeg nåede op på hjul af Alexander Kristoff, og så var jeg glad for at slå ham.«

Det var ikke kun Alexander Kristoff, som Peter Sagan slog. Det var også Arnaud Demare og John Degenkolb, der stadig er kapable sprintere. For ja, der er røget en del af de store sprinterkanoner, hvor Dylan Groenewegen og Fernando Gaviria tidligere har vist sig som to af de hurtigste. De er begge ude af årets Tour med store navne som Mark Cavendish og Marcel Kittel.

Derfor ligner Peter Sagan en mand, der ikke er til at slå. Han er langt foran i kampen om den grønne trøje, som han allerede har vundet fem gange tidligere, og nu ligner han en vinder af den igen. Det er han - selvfølgelig - enig i.

»Det ser ud til, at jeg er uslåelig, men det er stadig vigtigt at nå til Paris,« siger Peter Sagan.

Nu kan han sætte sig ind i sin egen lille minibus og køre til rytterhotellet alene. For tredje gang i år.