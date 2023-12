Jonas Vingegaard holder sig i høj grad for sig selv.

Sådan er fornemmelsen hos Lidl-Treks danske stjerne i svøb Mattias Skjelmose, da han skal sætte ord på Jonas Vingegaard.

»Jeg tror ikke, at mange mennesker og danske ryttere er tætte med ham,« siger Skjelmose i et interview med det hollandske cykelmedie In De Leiderstrui.

For mens mange af vores store cykelnavne tilbringer massevis af timer sammen og til tider fremstår uadskillelige, er det en helt anden historie med den største stjerne af dem alle.

Mattias Skjelmose og Jonas Vingegaard sludrer under årets Tour de France. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose og Jonas Vingegaard sludrer under årets Tour de France. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

I forbindelse med Lidl-Treks mediedag forud for 2024-sæsonen har mediet taget en længere snak med Skjelmose, blandt andet om vores danske superstjerne, Jonas Vingegaard.

Og han bekræfter den fornemmelse og de rygter, der har været omkring den dobbelte Tour de France-vinder. At han ikke har nære relationer til de øvrige danske cykelryttere i det professionelle felt.

»Vi går heller ikke ud og spiser sammen,« fortæller Mattias Skjelmose, der dog forklarer, at de to indimellem sludrer i forbindelse med løb.

»Når jeg ser ham til løbene er han en meget rar person. Meget nede på jorden. Jeg taler ofte med ham, og han er meget anderledes end det billede, man får i medierne. Han er åben og sjov.«

Jonas Vingegaard har dog givet et dybt indblik i nogle af hans tætteste relationer, til B.T.

Det gjorde han blandt andet, da han satte ord på den traumatiske oplevelse, han var udsat for, da hans bedste ven og tidligere holdkammerat, Nathan Van Hooydonck, var døden nær.

Vingegaards hustru, Trine, har også fortalt B.T. om, hvem parret omgiver sig med. Det fortæller hun her.