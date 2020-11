‘Bjarne Riis-effekten’ lød overskriften i de danske sportsmedier.

Det ellers så blodfattige Team NTT begyndte pludselig at vinde cykelløb, kort efter Bjarne Riis var tiltrådt som sportslig chef.

Succesen blev tilskrevet en form for magi fra den kontroversielle danske cykelboss, men imens sad en anden dansker med en dårlig smag i munden.

Lars Michaelsen havde brugt hele vinteren på at få det mildt sagt sejlende cykelhold på ret kurs, og pludselig var ansvaret – og æren for de flotte resultater – taget fra ham.

Lars Michaelsen havde indstillet sig på at være sportslig leder på Team NTT, men måtte få dage inde i sæsonen give pladsen til landsmanden Bjarne Riis. Foto: Brenton EDWARDS Vis mere Lars Michaelsen havde indstillet sig på at være sportslig leder på Team NTT, men måtte få dage inde i sæsonen give pladsen til landsmanden Bjarne Riis. Foto: Brenton EDWARDS

»Det har ikke været sjovt. For det var ikke den aftale, jeg indgik til at starte med. Jeg var ked af, at mainstream-medierne mente, at det hele var Riis-effekten, for man kan altså ikke ændre et hold på 14 dage,« siger Lars Michaelsen.

Skruer man tiden tilbage til efteråret 2019, var Team NTT – der dengang bar navnet Team Dimension Data – præget af kaos og anarki.

Manden, der skulle få styr på det hele, var sportsdirektør Lars Michaelsen. Han startede med en omfattende hovedrengøring.

»Holdejer Douglas Ryder havde platformen, men manglede lederskab. Så jeg begyndte at rydde op i det hele. Mange havde deres egen måde at gøre tingene på, men det fik jeg stoppet,« siger Lars Michaelsen og fortsætter:

Lars Michaelsen var selv professionel cykelrytter i 14 år - hans største triumf var sejren i Gent–Wevelgem. Foto: Nils Meilvang Vis mere Lars Michaelsen var selv professionel cykelrytter i 14 år - hans største triumf var sejren i Gent–Wevelgem. Foto: Nils Meilvang

»Jeg holdt samtaler med alle ansatte – buschauffører, mekanikere, soigneurs. Der skulle rettes op på den synkende skude. Et helt nyt afsæt og en frisk start. Jeg insisterede på, at hele holdet – og alle ansatte – skulle på træningslejr i december, selv om de ikke var vant til det.«

Ændringen på holdet slog hurtigt igennem. Danskeren har tidligere forklaret, at der på det sydafrikanske mandskab var en form for ‘rockstar’-mentalitet, hvor alle forventede særbehandling.

Michaelsen gik effektivt til værks og fik via personlige samtaler ændret holdet til at være en samlet enhed.

»Reaktionen fra både ryttere og medarbejdere var positiv. De sagde, at de ikke kunne genkende holdet. Jeg fik virkelig ryddet op i en masse ting.«

Team NTT-holdejer Douglas Ryder lukkede i januar 2020 Bjarne Riis ind på holdet for at sikre det økonomiske fundament. Det lykkedes dog ikke Bjarne Riis at finde sponsorer, og nu er han igen ude af projektet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Team NTT-holdejer Douglas Ryder lukkede i januar 2020 Bjarne Riis ind på holdet for at sikre det økonomiske fundament. Det lykkedes dog ikke Bjarne Riis at finde sponsorer, og nu er han igen ude af projektet. Foto: Liselotte Sabroe

Men så kom bomben. Ved et pressemøde på D'Angleterre i København i begyndelsen af januar blev Bjarne Riis præsenteret som kommende medejer og ny sportslig leder i Team NTT.

Holdet manglede akut kapital, og Bjarne Riis – flankeret af rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen – var nøglen til redning.

Pludselig var den lederrolle, Lars Michaelsen var blevet lovet og havde arbejdet så hårdt for, forduftet og foræret til en anden.

»Da det trådte i kraft, måtte jeg træde to skridt tilbage. For de her mennesker havde købt sig ind i ejerkredsen. Jeg måtte rette ind, men der skulle virkelig brede skuldre til.«

Det sydafrikanske NTT-mandskab kæmper for overlevelse. NTT har trukket sig som sponsor. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Det sydafrikanske NTT-mandskab kæmper for overlevelse. NTT har trukket sig som sponsor. Foto: LUCA BETTINI

Fra at være den altdominerende sportslige leder måtte Lars Michaelsen tage til takke med rollen som nummer to. Pludselig var det ikke længere ham, der lagde strategien.

»Det var jo ikke en udskiftning, men mere et supplement. Men jeg stod pludselig med en uforløst fornemmelse – hvad var det, jeg skulle supplere med?«

Lars Michaelsen er ikke bitter på holdejer Douglas Ryder. Han forstår behovet for at sikre holdets økonomiske fremtid – at indlemmelsen af Bjarne Riis var genvejen til overlevelse.

Men Bjarne Riis og co. kunne aldrig indfri, hvad de havde håbet på - at finde en ny hovedsponsor. Ingen danske virksomheder var klar til at skyde et stort millionbeløb i cykelholdet, og den danske trio fuldendte aldrig det delvise opkøb. Nu er Bjarne Riis fortid på holdet.

Da Bjarne Riis gjorde sit indtog på Team NTT, måtte Lars Michaelsen træde to skridt tilbage. Nu er Riis ude. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Da Bjarne Riis gjorde sit indtog på Team NTT, måtte Lars Michaelsen træde to skridt tilbage. Nu er Riis ude. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg blev fanget i et spil, både for mig selv, men egentlig også for holdet. Dem, der betaler for musikken, har selvfølgelig noget at skulle sige. Det uheldige er bare, at der ikke er blevet betalt for musikken,« lyder det bidsk fra Lars Michaelsen.

»Forudsætningen for samarbejdet med Bjarne Riis lå jo i det delvise ejerskab, og den lå i at skulle finde sponsorer. Men det er jo ikke lykkedes. Hverken det ene eller andet er lykkedes. Så det er et forudsigeligt udfald, at Bjarne nu er færdig på holdet.«

Bjarne Riis er skippet ud, Lars Seier Christensen er færdig med cykelsport, men Lars Michaelsen er stadig ansat hos Team NTT. Og nu igen øverste sportslig leder.

Holdet har i de seneste uger været i en intens overlevelseskamp for at finde økonomiske midler. I sidste øjeblik har holdet fundet en ny hovedsponsor og fortsætter næste år på højeste niveau under navnet Team Qhubeka Assos

(ARKIV) Lars Michaelsen, sportsdiretør for Tinkoff Team, før starten på 2. etape af Postnord Danmark Rundt imellem Rømø og Sønderborg, den 28. juli 2016. Tidl. cykelrytter og sportsdirektør Lars Michaelsen fylder 50 år onsdag den 13. marts 2019. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere (ARKIV) Lars Michaelsen, sportsdiretør for Tinkoff Team, før starten på 2. etape af Postnord Danmark Rundt imellem Rømø og Sønderborg, den 28. juli 2016. Tidl. cykelrytter og sportsdirektør Lars Michaelsen fylder 50 år onsdag den 13. marts 2019. . (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

Lars Michaelsen er altså tilbage i den rolle, han først var tiltænkt - og nu skal det gå stærkt med at sammensætte en slagkraftig trup til 2021-sæsonen.

»Der er en lille stamme af ryttere, ledet af Giacomo Nizzolo og Domenico Pozzovivo. Vi skal have 27 ryttere, og mange står uden kontrakt for næste år lige nu. Vi har en aftale med BMC på cykler, Mercedes på biler og med mange mindre sponsorer. Det hele er plug and play«

Egentlig havde cykelholdet for længst overskredet de vigtige deadlines fra Den Internationale Cykelunion, men organisationen har givet ekstra lang snor, fordi de har et ømt punkt for det eneste afrikanske World Tour-mandskab.

»Tiden var den værste fjende, og vi har allerede overskredet alle deadlines. Men UCI vil gerne have, at vores hold og Douglas Ryder bliver. Han har været et skoleeksempel for en holdejer og har engageret sig meget i Afrika.«

Lars Michaelsen har været med til at sikre holdets overlevelse og har for første gang i sin sportsdirektør-karriere ikke kun arbjdet med det sportslige, men også hjulpet til med sponsorjagten.

»Jeg har ønsket at vise min trofasthed over for Douglas, og derfor har jeg også været dybt inde i de overlevelsesmanøvrer, der har pågået. Nu kan jeg genoptage det, jeg fik sat i gang for et år siden – som sportslig leder.«