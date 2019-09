2019 har været Jakob Fuglsangs år.

På trods af et skuffende Tour de France har danskeren en fornem samling af resultater, der blandt andet tæller sejre i Liège-Bastogne-Liège og Critérium du Dauphiné. På den individuelle rangliste for 2019 ligger danskeren også blandt de allerbedste.

Men mens Astana-stjernen med rette har fået masser af ros, kan den rød-hvide dækning også bære for meget præg af klaphat og danskerjubel. Men hvor god er Jakob Fuglsang egentlig?

B.T. har spurgt den anerkendte cykeljournalist Daniel Friebe, der blandt andet er medvært på The Cycling Podcast og har skrevet adskillige bøger om cykling, og den altid ærlige Deceuninck-Quick Steps sportsdirektør, Brian Holm.

Han tilhører vel sub-toppen. Fuglsang er 34 år. Han er en god cykelrytter, men han er ikke i nærheden af de bedste. Brian Holm om Jakob Fuglsang

Hvordan vil du beskrive Jakob Fuglsangs sæson?

Daniel Friebe:

»Han var spektakulær at følge allerede fra de tidlige måneder i sæsonen. Jakob Fuglsang var den stærkeste klatrer i størstedelen af de første etapeløb, han kørte, og så var han fantastisk i Ardenner-klassikerne.«

»I Dauphiné lå ruten godt til ham, og der så han ud til at være i komplet kontrol. På det tidspunkt tænkte jeg, at han var favorit til at vinde Touren, fordi han kørte en sæson, som flere tidligere Tour-vindere har haft. Wiggins og Thomas har jo prøvet at have mange tilbagefald i deres forsøg på at vinde Touren, men så har de haft et år, hvor alt bare spillede.«

»Da jeg talte med ham ved Dauphiné, virkede han meget selvsikker. Alt, hvad han forsøgte, lykkedes. Så jeg troede, at Fuglsang havde sådan en sæson, hvor alt lykkedes, indtil det gik galt til Touren. Her har der sikkert været meget fokus på ham i Danmark, men internationalt røg han i baggrunden. Så kommer han til Vueltaen uden klassementsambitioner og vinder en etape. Det har med længder været hans bedste sæson nogensinde.«

Brian Holm:

»Hans sæson har overrasket mig. Der er mange, der vinder cykelløb, men når man kan sætte et helt felt fra hjul som storfavorit og køre alene i mål, som han gjorde ved Liège-Bastogne-Liège, er det ikke tilfældigt længere. Så løfter man et øjenbryn. Det sætter også de andre sejre i et andet relief, synes jeg. Det var ganske imponerende. Det er også værd at tænke på, at han kører for et af de mindre taktisk begavede hold.«

»Hos Astana er de ikke så smarte, og det går ofte ud over hans sejre. De er ikke de skarpeste knive i skuffen, og det så vi for eksempel ved Amstel Gold Race (Fuglsang og Alaphilippe lå alene i front, men blev indhentet af en gruppe ryttere pga. fejlinformation fra deres hold. Van der Poel endte med at vinde, red.).«

Brian Holm med sin motorcykel. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Holm med sin motorcykel. Foto: Thomas Lekfeldt

»Han havde nok haft en fair chance til at slå Alaphilippe, hvis de havde tænkt sig om. For ofte undrer man sig over deres taktik, og de har ikke lavet bare en fejl, der er flere. Så når han vinder, er det, fordi han er så god, at de andre ikke kan følge med.«

Hvor god er Jakob Fuglsang egentlig?

Daniel Friebe:

»Jeg synes, at han har været en af verdens bedste ryttere i år. Formentlig top-3 eller top-4. Men det er svært at svare på, for der er en fordom om, at ryttere som ham, der både kan begå sig i bjerge og på enkeltstart, bliver bedømt på deres resultater i Grand Tours og især Tour de France. Man kan vinde etapeløb som Paris-Nice, Baskerlandet Rundt, Dauphiné og Romandiet Rundt i samme sæson, men hvis man bliver nummer syv eller otte i Touren, vil folk mene, at man er en andenrangsrytter.«

Fuglsangs 2019 Vinder af 16. etape af Vuelta a España

Vinder Liège-Bastogne-Liège

Vinder Critérium du Dauphiné (samlet)

Vinder Ruta Del Sol (samlet + to andenpladser undervejs)

Vinder 5. etape af Tirreno-Adriatico

2'er i Flèche Wallone

2'er i Strade Bianche

3'er i Amstel Gold Race

2'er på kongeetapen i Critérium du Dauphiné

3'er i Tirreno-Adriatico (samlet)

4'er i Baskerlandet Rundt (to tredjepladser undervejs)

» Men hvis vi ikke tager udgangspunkt i Tour de France-barometeret, er han jo en af de bedste. Måske blandt de fem-seks bedste etapeløbsryttere i verden, og det er kuriøst, at han først nu har fået sin første sejr i en Grand Tour. Geraint Thomas virkede lidt som den samme type, der ikke kunne finde ud af at opbygge et tre-ugersløb.«

»Han var altid på de dårlige steder på de dårlige tidspunkter, men nu har han vundet Touren. Thomas kunne godt være et forbillede for Fuglsang i forhold til måden at gøre det på, selvom Fuglsang er lidt ældre, end Thomas var, da han vandt Touren første gang. Fuglsang behøver bare ikke vinde Touren, en fjerde-femteplads ville være en triumf for ham.«

Brian Holm:

»Han er god. Han er en af de bedste danskere af sin generation. Det er der ingen tvivl om. Han vinder ikke så meget, men han sidder altid med, og det er sjældent, at han er rigtig dårligt kørende. Han har et højt bundniveau.«

»Hans kørestil gør, at han plejer at tale klassement. I år kører han ikke klassement i Vueltaen, han kører løbet bagfra, vinder en etape og ligger stadigvæk nummer 13. Præcis som han plejer. Normalt kører han klassement, kører løbet forfra, eksploderer efter 14 dage og ender sådan omkring 12.-17.-pladsen. Nu kører han det bagfra, kører med i nogle udbrud, så kører han frem i klassementet og ender stadigvæk som nummer 13.

Tilhører Jakob Fuglsang den absolutte elite?

Daniel Friebe:

»Når man tænker på hans karriere fremover, skal man have hans alder in mente. Det har været lidt af en indian summer i hans karriere, baseret på hans alder. Havde han haft sådan en sæson som 26- eller 27-årig, havde alle snakket om, at han potentielt kunne vinde en Grand Tour og mange klassikere de kommende år.«

Jakob Fuglsangs største triumf i 2019: Liège-Bastogne-Liège. Foto: JULIEN WARNAND Vis mere Jakob Fuglsangs største triumf i 2019: Liège-Bastogne-Liège. Foto: JULIEN WARNAND

»Det er svært at forudse, hvordan en rytter udvikler sig i de tidlige 30'ere. Se bare på Gilbert på nogle år siden. Da virkede han, som om han var ved at være færdig. Men Fuglsang føler sikkert, at der er pres på fra Danmark, hvor man regner med, at han vinder en Grand Tour eller lignende. Det synes jeg ikke, han bør føle. Især med nogle af rytterne, der kommer nu, som Pogacar, Bernal. Der er mange ryttere, som længe har været etableret, der snart vil blive overhalet. Hvis det er tilfældet, er fjerde-sjettepladsen i en Grand Tour pludselig et meget fint resultat.«

Brian Holm:

»En ting er at ramme toppen, noget andet er at blive der. Bettiol har også kørt godt denne her sæson (Han vandt Flandern Rundt, red.), men han skal bevise sig til næste år. Det skal Asgreen også for eksempel, ligesom Valgren har skullet det førhen.«

»Noget er at ramme toppen, noget andet er at blive der. Hvis han vinder en klassiker igen til næste år og en Grand Tour, så begynder han at nærme sig. Men jeg synes ikke, at det ville være fair at sammenligne ham med Alaphilippe for eksempel. Nu kommer der også ryttere som Van der Poel, van Aert, Evenepoel, Bernal og Pogacar frem. Dem er han ikke i nærheden af. Jeg synes, at hans niveau minder meget om en type som Bob Jungels.«

»Han nærmer sig heller ikke Van Avermaet og Sagan. Der kommer han i anden geled. Han er en god cykelrytter, ligesom Bob Jungels. Han kører med om sejren, men man ved aldrig, hvor det bliver. Men ovenstående ryttere har han to skridt op til. Han tilhører vel sub-toppen. Fuglsang er 34 år. Han er en god cykelrytter, men han er ikke i nærheden af de bedste.«

Jakob Fuglsang har VM som udtalt ambition. Tror du på ham dér?

Daniel Friebe:

»Det er svært at vide. Når det er et klassikerløb, er det jo anderledes, for der er ruten kørt 100 gange før. Her er det lidt usikkert, hvad den vil betyde. Den kunne godt ligge til en sprinter- eller en puncheur-type.«

TOPSHOT - Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang crosses the finish line of the 16th stage of the 2019 La Vuelta cycling Tour of Spain, a 144, 4 km race from Pravia to the Alto de la Cubilla in Lena on September 9, 2019. (Photo by Ander GILLENEA / AFP) Foto: ANDER GILLENEA Vis mere TOPSHOT - Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang crosses the finish line of the 16th stage of the 2019 La Vuelta cycling Tour of Spain, a 144, 4 km race from Pravia to the Alto de la Cubilla in Lena on September 9, 2019. (Photo by Ander GILLENEA / AFP) Foto: ANDER GILLENEA

»Det kommer også an på vejret. Men hvis det er et hårdt løb, er det godt for ham. Så kunne jeg godt se ham kæmpe med. Jo hårdere det bliver, jo bedre er det for ham. Men i udgangspunktet ville det nok være bedre for ham med noget mere bjerget. Men hvis det bliver et meget hårdt løb, har han helt sikkert en chance.«

Brian Holm:

»Han er ikke den puncheur-type, ruten nok passer til. Hvis han kommer hjem med Van der Poel eller Sagan, må vi gå ud fra, at han ikke vinder. Så sol, måne og stjerner skal stå lige, hvis han skal vinde.«

»Han kan godt sige, at han har ambitioner til VM. Men det er der 30, der siger. Sepp Kuss har også lige vundet en etape på Vueltaen, så man kan sige, at han også kan blive verdensmester. Men det bliver nok svært at slå Van der Poel, Sagan eller Alaphilippe i en spurt.«