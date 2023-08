Det ser man godt nok ikke hver dag.

Mens os dødelige prøver at holde luft i cykeldækkene på vej til skole eller arbejde, så måtte Mattias Skjelmose midt under VM-løbet stoppe for at tage luft ud af dem.

Han stoppede helt op og ordnede selv fordækket, mens han fik hjælp til det bagerste.

»Jeg manglede greb i dækkene. Så havde jeg to muligheder. Enten at satse på, at det blev tørvejr, eller lukke luft ud af dækkene. Jeg valgte at lukke luft ud af dækkene. Det er svært at komme tilbage på sådan en rute, men i sidste ende, tror jeg, at det var det rigtige valg,« fortæller den unge komet til B.T. i Glasgow.

Skjelmose nåede aldrig op i den sjove ende igen og endte som nr. 14. Kun én anden dansker gemmemførte det benhårde VM-løb, og det var Mads Pedersen på en frygtelig fjerdeplads.

»Vi drømte om medaljer og regnbuetrøje. At blive nummer fire er noget af det værste, du kan blive til et VM. Jeg tror, Mads er rigtig skuffet, og det kan jeg godt forstå,« siger Skjelmose, der havde svært ved at finde lyspunkter ved dagen.

»Nej, der er ikke så meget at trøste sig ved. Mads bliver 4’er, jeg bliver 14’er. Jeg synes ikke, at det er noget at tage med hjem herfra. Jeg ville gerne have kørt finale og været der for Mads i længere tid, og det var jeg ikke. Så det er rigtig irriterende.«

Ifølge Skjelmoses egen data var det karrierens hårdeste løb.

Det var bare ikke nok.