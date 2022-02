En særlig episode fik rigtig mange til at spærre øjnene op under første etape af UAE-Tour.

Der var 12 kilometer til mål, da det var centimeter fra at gå galt. Rigtig galt.

»Jeg spørger mig selv om, hvad der gik af ham. Måske fulgte jeg hans tog, men det er uansvarligt at skubbe mig på den måde.«

Sådan siger AG2R-Citroën-rytteren Paul Lapeira, efter han nær blev puffet af cyklen midt under et løb og var tæt på at forårsage et større uheld. Du kan se klippet i bunden af artiklen.

Synes du, at man bør ekskludere en rytter efter sådan et skub?

Postyret opstod, da italienske Jonathan Milan fra Bahrain-Victorious skubbede til franskmanden i det, der var sidstnævntes første løb på World Touren – cykelsportens øverste niveau – nogensinde.

»Mit hjul ramte en UAE-rytters, der var foran mig, og jeg kunne ikke gøre andet end at redde det hele ved at tage fra på en Bardiani-rytter på min venstre side. Uden ham var jeg røget på jorden,« forklarer Lapeira, der efterfølgende talte med flere UCI-kommissærer om hændelsen.

Her sagde han med et glimt i øjet, at han ikke vidste, at der »var reserverede pladser i feltet.«

I det korte klip, ser man tydeligt, at de to ryttere har sig en ophedet snak i de efterfølgende sekunder.

Umiddelbart signalerer Milans kropssprog ikke undskyld, men det er ikke desto mindre det, han har givet i kølvandet på episoden. Sprinteren har endda forklaret, at han var påvirket af stressen inden spurten, der så småt nærmede sig.

Dermed resulterede skubbet end ikke i en udsmidning af løbet.