Cykelrytterne på danske Riwal Readynez er gået med til ikke at få løn fra 1. september og resten af sæsonen.

Det verdensomspændende udbrud af coronavirus har ramt pengepungen hårdt hos en lang række cykelhold.

Det gælder også for det danske kontinentalhold Riwal Readynez, der rangerer på cykelsportens næsthøjeste niveau og er Danmarks største hold.

Derfor er holdets ryttere gået med til at frasige sig løn fra 1. september og resten af sæsonen. Det skriver cykelsitet Feltet.dk.

Den løn, som rytterne skulle have haft, går i stedet til at sende dem til løb.

»Fra den 1. september får vi ingen løn. Det er en gensidig aftale mellem rytterne og holdet, for at pengene på holdet kan bruges på cykelløb. Det er noget, vi har aftalt med dem. Der har været god dialog frem og tilbage mellem ryttere og ledelse,« siger rytterrepræsentant Torkil Veyhe til Feltet.dk.

Hidtil har rytterne fået den løn, som de har haft krav på. Det understreger Torkil Veyhe.

Han er glad for, at ryttere og ledelse nu er nået til enighed om en aftale.

»Det har været i en god tone. Rytterne har godt kunnet se, at hvis vi skulle redde dansk cykelsport, og at vi gerne vil have et hold til næste år, så skal vi ud og køre cykelløb,« siger Torkil Veyhe til Feltet.dk.

»Selvfølgelig er der ikke nogen, der synes, det er sjovt at køre uden løn, men jeg er meget imponeret over rytterne,« lyder det.

/ritzau/