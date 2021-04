Løbsarrangørerne har diskvalificeret cykelrytteren Michael Schär for at kaste en drikkedunk til tilskuerne.

Den schweiziske cykelrytter Michael Schär kommer ikke til at køre over målstregen med de øvrige ryttere i dette års Flandern Rundt, der søndag køres i Belgien.

AG2R-rytteren er blevet smidt ud af løbet med omkring 110 kilometer til mål for at kaste med sin drikkedunk.

Det skriver arrangørerne af cykelløbet på Twitter.

- Schär skal forlade løbet efter at kaste med affald uden for en affaldszone, står der.

På tv-billederne kan man se den 34-årige rytter kaste sin drikkedunk ud til tilskuerne, der står i siden af vejen.

Ifølge de nye regler fra Den Internationale Cykelunion (UCI), der trådte i kraft 1. april i år, er det ikke tilladt at kaste genstande som for eksempel drikkedunke uden for affaldszonerne.

Schweizeren er ikke den eneste rytter, der ikke får lov til at gennemføre Flandern Rundt. Tidligere i løbet blev også Otto Vergaerde (Alpecin-Fenix) og Yevgeniy Fedorov (Astana) diskvalificeret for en batalje i feltet.

Årets Flandern Rundt er 254,3 kilometer langt og går over i alt 19 registrerede stigninger undervejs.

Der er syv danskere med i år. Det er Kasper Asgreen, Mads Pedersen, Michael Valgren, Søren Kragh Andersen, Mikkel Bjerg, Emil Vinjebo og Mathias Norsgaard Jørgensen.

