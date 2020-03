Professionelle cyklister har desværre ofte udfordringer med bilister på vejene.

Seneste eksempel er Sondre Holst Enger fra det danske team Riwal Readynez. Som om der ikke er ulykker nok, fortæller han til TV2 Norge, at en bilist lørdag sågar med vilje prøvede at køre ham og hans tre holdkammerater ned.

»Det var helt klart med vilje. Vi så gennem bagruden, at han viste os fingeren og pegede ind mod fortovet. Han pegede til højre for at vise, at vi skulle køre på fortovet. Han var tydeligvis meget sur,« siger Sondre Holst Enger.

Han og tilsynelandende flere andre oplever det som et had fra bilisterne, så han frygter det værste.

Takknemlig her jeg ligger... I dag syklet vi i en 4 mans gruppe da en bilist med vilje sneier oss i 80km/t. Da vi var heldige i dag, så ble en familie i går en pappa fattigere.. en syklist i 50 årene døde etter en bilist kjørte han ned og stakk av fra stedet. På en måte kunne jeg håpe denne meldingen fant vei til disse hodeløse bilistene, sånn at de kunne skjønt konsekvensen av å leke tøff/sjef bak rattet. Vær forsiktig! God helg videre

»Som cykelrytter er jeg vant til det. Det sker ofte, og det er ikke bare for mig. Der er mange cyklister, som har en historie om bilister, der har været ved at køre dem ned, eller som har kørt dem ned. Det er egentlig ganske sindssygt, at de hader os så meget, at de risikerer at slå os ihjel i trafikken,« tilføjer Sondre Holst Enger.

Efter sin oplevelse lørdag har cykelrytteren lagt et billede på Instagram, hvor han udtrykker glæde over at være uskadt.

»Taknemmelig over, at jeg ligger her,« indleder han og fortæller om, at en 50-årig cyklist fredag ikke havde samme 'held' og døde af en påkørsel.

Ifølge Sondre Holst Enger sker det overalt i Norge med bilister, som ikke tager hensyn, og han håber, at historien kan føre til en mere tryg adfærd på vejene.