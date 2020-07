Det er en Tour-bombe af de helt store, der har ramt København.

For lige nu hænger Tour de France-starten i Danmark i 2021 i en ret tynd tråd. Det kunne det lokale medie i Bretagne Le Télégramme afsløre, da de samtidig fortalte, at den vestfranske region stod klar som plan B.

Og den nyhed ryster den tidligere kultur- og fritidsborgmester i København Carl Christian Ebbesen (DF).

»Jeg er fuldstændig paf. Det må jeg ærligt indrømme. Det er jo en kæmpe planlægning at få sådan et arrangement til at løbe af stablen. Folk glæder sig og forventer, at det bliver til noget, så det håber jeg da bestemt stadig, at det gør,« siger Carl Christian Ebbesen, der er 2. næstformand i Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune.

I disse dage og uger afventer det danske værtskab, hvad Tour de France-arrangøren, ASO, beslutter sig for. ASO har ønsket at fremrykke Tour-starten i København med en uge, så det store etapeløb ikke kolliderer med linjeløbet ved OL næste år.

Men det ønske har København med overborgmester Frank Jensen (S) i spidsen afvist, da det ramler sammen med værtskabet for EM, som Danmark også vil have i 2021. Derfor står København altså lige nu i en situation, hvor man ikke aner, om Tour-starten bliver i den danske hovedstad i 2021.

Ville du være blevet informeret, hvis der var truffet en endelig beslutning?

»Ja, det ville jeg tro. Men man ved aldrig, når det er socialdemokrater, der sidder på magten, om de holder det tæt på sig. Men det forventer jeg bestemt, at jeg ville,« siger Carl Christian Ebbesen og fortsætter:

»Jeg har kun haft opfattelsen af, at alle parter var interesserede i, at det her skulle blive til noget, og det skulle blive en succes. Jeg er ikke informeret om, at der skulle være noget, der er på vej i bakgear, så det skuffer mig utroligt, hvis der er nogen informationer, jeg ikke har fået, eller hvis de rygter skulle være rigtige.«

Skulle Tour-starten i København ikke blive i 2021, fortæller Le Télégramme, at der vil være et nyt år i spil til en dansk åbning på det store cykelløb. Det vil ikke være noget, der bliver markant dyrere, vurderer DF-politikeren, men det er heller ikke det vigtigste.

»Det er ikke penge, det handler om her. Det handler om, at det har været en årelang planlægning for at få det her til at lykkes. Og at Danmark og specielt København som cykelby kunne få det stempel, at vi kunne have verdens største cykelløb til at starte i København,« siger Carl Christian Ebbesen og slår fast:

»Jeg er bare så skuffet over at høre, at der kan være noget i gære her, hvor det hele bliver ændret. Men det er selvfølgelig positivt, hvis det passer, at det handler om at flytte det til et andet år. Så får vi det trods alt. Og det er det vigtigste.«

B.T. har forsøgt at få Frank Jensen i tale, men indtil videre lyder det, at han er opå ferie og ikke har nogen kommentarer.