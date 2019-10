Bjarne Riis er på vej tilbage i spidsen for et hold i World Touren.

Den sætning har du sikkert hørt pænt mange gange, hvis du følger med i cykelsport, uden at der nødvendigvis er sket noget følgende.

Rygterne har cirkuleret længe, men Riis' navn rumsterer fortsat i kulissen i de internationale cykelkredse.

Det seneste navn, der sættes i forbindelse med Bjarne Riis, er Team Dimension Data.

Ja, det hørte jeg godt for to uger siden. Men jeg ved simpelthen ingenting. Michael Valgren om Riis' mulige tilgang til Dimension Data

Holdbossen, Doug Ryder, har ikke lagt skjul på, at holdet er til salg, og den fremtidige ejer er altså muligvis dansk, selvom det forlyder, at intet hverken er bekræftet eller skrevet under.

Bjarne Riis er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Spekulationerne tog yderligere til denne weekend, mens VM afvikles i Yorkshire, da det blev officielt, at danske Lars Michaelsen forlader Astana for at blive Head Sportsdirector for Team Dimension Data, der vil hedde Team NTT fra den kommende sæson.

Men selvom Michaelsen og Riis tidligere har arbejdet sammen, har førstnævntes tilgang intet at gøre med, at holdet muligvis overtages af hans tidligere kollega.

Bjarne Riis har en lang historik bag sig som leder på et World Tour-hold, da han var boss for danskerholdet Team CSC, der senere skiftede navn til Team Saxo Bank. Foto: Nils Meilvang

»Jeg kender ikke noget til, hvad der foregår. Det kan godt være, at jeg kommer ind og får en ledende rolle, men jeg har ikke noget med ejerskabet at gøre. Det er jeg ikke blandet ind i,« siger Lars Michaelsen til B.T.

Han forklarer, at kontakten med Team Dimension Data rækker langt tilbage, og at der derfor ikke er nogen sammenhæng.

»Jeg ved ikke, hvor længe Bjarne Riis har været på tale, hvis han er det. Jeg har haft et afsæt til det her, fordi jeg selv ville søge den vej. Der er ikke nogen kobling derimellem.«

Alligevel er rygtet om ægteskabet mellem Bjarne Riis og Dimension Data godt plantet i feltet, uden at nogen kan be- eller afkræfte, om det bliver en realitet.

Jeg har spurgt Bjarne, men han vil ikke sige noget. Michael Valgren om Riis' mulige tilgang til Dimension Data

»Det er det seneste, vi har hørt,« siger Michael Mørkøv, som rygtet altså er nået til, selvom han ikke kører for Dimension Data, men for Deceuninck-Quick Step.

»Som med alt muligt andet holder man tingene hemmeligt, indtil det er skrevet under. Det er vigtigt i alle former for kontraktforhold. Alt, jeg ved nu, er bare ren spekulation.«

Fra 2020 siger Team Dimension Data farvel til sin ene dansker, Lars Bak, der går på pension. Til gengæld vil holdet stadig have en dansk rytter på kontrakt i form af Michael Valgren.

Heller ikke han kan sige noget, selvom han også er bekendt med emnet.

»Ja, det hørte jeg godt for to uger siden. Men jeg ved simpelthen ingenting. Jeg har spurgt Bjarne og nogle af de andre, men han vil ikke sige noget. Desværre,« fortæller Michael Valgren.

Skulle Bjarne Riis overtage mandskabet, vil han stå i spidsen for et hold, der ikke just har haft de store succesoplevelser i 2019.

Holdets ryttere har nemlig 'kun' vundet syv cykelløb, og et af dem er kommet gennem Amanuel Ghebreigzabhier, der vandt det nationale mesterskab for enkeltstart i Eritrea.

B.T. har også forsøgt at komme i kontakt Dimension Data-bossen Doug Ryder, men det er desværre ikke lykkedes.