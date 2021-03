Det bliver ikke til mere cykelløb for Søren Kragh Andersen i Paris-Nice, da danskeren døjer med rygproblemer.

Søren Kragh Andersen trak sig onsdag fra cykelløbet Paris-Nice på grund af rygproblemer.

Han valgte ikke at stille til start på 4. etape af løbet, oplyser Team DSM onsdag på Twitter.

- Uheldigvis har Søren Kragh Andersen et mindre problem med ryggen, så han stiller ikke til start på etapen i Paris-Nice for en sikkerheds skyld forud for klassikerne, skriver Team DSM.

Søren Kragh Andersen blev tirsdag nummer fem på 3. etape, som var en enkeltstart, og samlet var han sekser i løbet.

Sidste år vandt Søren Kragh Andersen enkeltstarten i Paris-Nice, men tirsdag var fire ryttere hurtigere. Stefan Bissegger vandt etapen ti sekunder foran danskeren.

Der er fortsat fire danskere med i den resterende del af løbet efter Søren Kragh Andersens exit.

Mads Pedersen, Magnus Cort, Michael Mørkøv og Casper Pedersen deltager fortsat på de franske landeveje.

Onsdagens 4. etape er 187,6 kilometer lang og byder på en kuperet rute mellem Chalon-sur-Saône og Chiroubles. Etapen slutter på en stigning.

Løbet slutter på søndag.

/ritzau/