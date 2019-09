»Det smadrer vores plan.«

Sådan siger en utvetydig Jakob Fuglsang til TV2 Sport kort inden VM-løbet i Yorkshire bliver skudt i gang.

Tidligt søndag morgen valgte UCI at ændre ruten for herrernes linjeløb, hvilket betyder, at ruten kortes ned fra 285 kilometer til 261. Det betyder også, at feltet skal køre af en anden rute et stykke af vejen.

»Det betyder, at vi har ændret vores taktik fuldstændig, og at vi nu venter med at lave noget indtil omgangene,« fortæller Jakob Fuglsang.

På grund af de enorme vandmængder, der er faldet over området, er stigningerne Buttertubs og Grinton Moor fjernet fra løbsruten. Flere veje er simpelthen oversvømmede. Rytterne skal ved byen Aysgarth nu køre mod øst i stedet for mod vest, og de rammer så den oprindelige rute igen ved byen Leyburn.

Endelig skal der nu køres ni afsluttende runder ved Harrogate Circuit. Her var det oprindelige antal syv.

»Det (ruteændringen, red.) betyder en hel del faktisk. Det stykke, der er blevet kortet ned, er faktisk et ret vanskeligt stykke. Vi havde planlagt en række ting i forhold til det stykke, og hvornår vi skulle i aktion,« siger landstræner Anders Lund, også til TV2 Sport.

Danmark stiller med et på papiret solidt hold, der består af Christopher Juul-Jensen, Michael Valgren, Magnus Cort, Mads Pedersen, Casper Pedersen, Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og altså Jakob Fuglsang.