500 kilometer på cykel.

Det er, hvad den brasilianske fodboldstjerne Ronaldo lige nu er i gang med at nedlægge.

Og det er der en særlig årsag til. For han havde lovet, han ville cykle den såkaldte 'Camino de Santiago', der starter ved Valladolids stadion, hvis den spanske klub sikrede oprykning. Det skriver Daily Mail.

Det gjorde det, og derfor har Ronaldo sammen med sin kone sat sig på cyklen og er begyndt at trampe i pedalerne.

»Jeg gør det på cykel, fordi jeg ikke kan løbe. Min kone og jeg tager fra Valladolid søndag og tager derefter mod Santiago de Compostela. Det bliver smukt. Jeg kommer til at lide fysisk, men det bliver en uforglemmelig oplevelse,« har den 45-årige stjerne fortalt til spanske medier inden afgang.

Planen er, at han skal cykle over 100 kilometer hver dag, og at det skal tage i alt fire dage at gennemføre.

Ronaldo stoppede sin aktive karriere tilbage i 2011. Den brasilianske stjerne nåede at repræsentere storklubber som Barcelona, Inter, Real Madrid og AC Milan, ligesom han nåede at spille 98 kampe for Brasiliens landshold. Han var med til at vinde VM i 1994 og 2002.

Derudover vandt han Ballon d'Or to gange – i 1997 og igen i 2002.