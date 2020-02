Den tidligere danske cykelrytter Rolf Sørensen er stærkt utilfreds.

Det sker, efter Den Uafhængige Antidopingenhed (CADF) onsdag har oplyst, at der ikke er fundet nogen andledning til at sende sagen videre til UCI, efter de har efterforsket en mulig forbindelse mellem Jakob Fuglsang og dopinglægen Michele Ferrari.

Men rapporten måtte aldrig komme ud i offentligheden, når der ikke var noget at komme efter. Det siger Rolf Sørensen til B.T.

»Man må sige, at hvis der ikke er mere i det, og han aldrig nogensinde har mødtes med de mennesker, så er det lidt et justitsmord, for det er noget lort for Jakob,« siger han og fortsætter:

»Den almene dansker konkluderer bare på alt det skidt, der har været i cykelsporten, og så tænker de, at han nok også bare har været med på den galej. Det har helt sikkert skadet ham, og vi må håbe på, at han ikke bliver påvirket af det. «

Det er første gang, at CADF officielt kommenterer sagen, som DR, Politiken og norske VG første gang skrev om søndag, efter at de var kommet i besiddelse af en hemmelig rapport.

I pressemeddelelsen beklager CADF også dybt, at rapporten er blevet lækket til pressen, men det giver den danske cykelkommentator på TV 2 ikke meget for.

»Det er en skandale, at det bliver lækket. Det er noget pis for alle, fordi hvis de skulle lave noget undergravende arbejde, så er der jo ikke nogen, der skal vide, at man er der. Det ved folk jo nu,« siger Rolf Sørensen.

Rolf Sørensen. Foto: Søren Bidstrup

Den Uafhængige Antidopingenhed oplyser, at rapporten var udarbejdet af et eksternt bureau kaldet Sportradar, og at det er dem, der har stået for udarbejdelsen af rapporten.

I rapporten fra sommeren 2019 blev det indikeret, at Jakob Fuglsang skulle have en tilknytning til den berygtede dopinglæge Michele Ferrari, der er udelukket for cykelsporten.

I rapporten står der blandt andet:

»Efterretninger indikerer, at Astana Pro Team-cykelrytteren Jakob Fuglsang er i Michele Ferraris dopingprogram, og at holdkammeraten Alexey Lutsenko var til stede under mindst ét møde mellem de to i Nice/Monaco.«

Den Uafhængige Antidopingenhed oplyser, at de på baggrund af efterforskningen ikke har fundet anledning til at sende sagen videre til Den Internationale Cykelunion (UCI). Foto: ANDER GILLENEA

Rolf Sørensen kan dog se en enkelt positiv ting i en ellers kedelig sag.

»Hvis det er noget som helst godt i det her, så kan man sige, at hvis der er nogle lyssky ryttere et eller andet sted derude, så ved de altså, at der bliver arbejdet på sagerne i kulissen. Så man skal godt nok være hardcore for at tage chancer.«

Jakob Fuglsang har overfor B.T. benægtet, at han på noget tidspunkt skulle have mødtes med Ferrari. Noget som Astana og Lutsenko ligeledes har afvist.

CADF oplyser, at der nu bliver sat en undersøgelse i gang, der skal forstå, hvordan rapporten er kommet ud i offentligheden, og hvordan det kan undgås, at det sker igen.