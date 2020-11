Jens Sørensen - far til Rolf Sørensen - er død. Han blev 79 år.

Det bekræfter Rolf Sørensen over for B.T.

Det var tidligere danske toprytter Per Bausager, der på Facebook først annoncerede Jens Sørensens død.

»Det var på mange måder en kæmpe der faldt da Jens Sørensen i går (lørdag, red.) aftes forlod denne verden.

ROLF OG HANS FAR JENS PÅ VELODROMEN I ROUBAIX Foto: CLAUS BJØRN LARSEN Vis mere ROLF OG HANS FAR JENS PÅ VELODROMEN I ROUBAIX Foto: CLAUS BJØRN LARSEN

»Jens var en urkraft, både fysisk og som personlighed. Han havde gennemslagskraft, og han fik udrettet de ting han satte sig for,« skriver Per Bausager.

Jens Sørensen var selv en dygtig cykelrytter - og excellerede især på banen, hvor han deltog i flere 6-dagsløb.

Sammen med John Lundgren, Leif Larsen og Kurt vid Stein blev han nummer seks ved holdløbet under Sommer-OL 1960 i Rom.

Efterfølgende var han en stor skikkelse i og omkring dansk cykling.

Foto: NILS MEILVANG Vis mere Foto: NILS MEILVANG

Og så fulgte han sin søn tæt - og var tilstede under flere af Rolf Sørensens store landevejstriumfer.

Faderens død rammer Rolf Sørensen i en svær periode - forleden annoncerede han, at han skulle skilles og samtidig ville gå i behandling for et alkoholmisbrug.

Rolf Sørensen ikke ønsker at kommentere faderens død yderligere.

Jens Sørensen efterlader sig sin kone Annelise og deres tre børn - Bettina, Peter og Rolf.