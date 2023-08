Den tidligere professionelle cykelrytter og nuværende kommentator på TV 2 Rolf Sørensen er glad for mange ting her livet.

Det være sig blandt andet cykling, naturen og Italien, hvor han i mange år havde adresse.

Hele 25 år blev det til for Rolf Sørensen og familien, men i 2007 var det arrivederci til Støvelandet. Flyttebilen blev pakket, og Rolf Sørensen vendte hjem og bosatte sig i Nordsjælland.

Men selvom han ikke længere bor i Italien, har han stadig smag for de finere ting, som især det italienske køkken kan byde på. Og i et interview med Berlingske, slår han fast, at der i hvert fald er én ting, som han aldrig vil gøre.

»Jeg vil helst spise mad steder, hvor jeg ved, de kan deres håndværk. Jeg ville eksempelvis aldrig gå ind på en italiensk restaurant, hvis de også lavede burgere. Sådan nogle steder holder jeg mig fra. Jeg er blevet forvænt i Italien, så jeg ved, hvad der er italiensk, og hvad der ikke er.«

Heldigvis har Rolf Sørensen lidt hjælp at trække på, når han skal på jagt efter den bedste mad i København, for hans søn er kok.

Det var allerede som 17-årig, at Rolf Sørensens evne til at træde i pedalerne førte ham til Italien, så det er ikke så underligt, at landet, som selv har stolte cykeltraditioner, er kommet til at spille en stor rolle i hans liv.

»At komme derned som 17-årig er klart det største vendepunkt i mit liv. Det blev mit universitet, min uddannelse. Jeg lærte at blive et socialt begavet menneske, fik et andet livssyn og en anden kultur ind under huden. Og jeg fik skærpet mit konkurrencegen,« fortalte han i et interview med B.T. i 2015.