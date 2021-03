Den tidligere cykelrytter Rolf Sørensen skal alligevel ikke skilles, efter han og konen Susanne Sørensen har fundet samme igen.

Det har de fortalt i et stort interview med Alt for Damerne.

I selvsamme interview fortæller Sørensen også omkring det alkoholmisbrug, der sendte ægteskabet i krise. Så stor krise, at man offentligt meldte en skilsmisse ud i efteråret 2020.

Den nuværende TV 2-kommentator begyndte at få svært ved at styre sit alkoholindtag, da parret vendte hjem til Danmark i 2008 efter 25 år i Italien.

Rolf og Susanne Sørensen tilbage i 2008 - året, de flyttede til Danmark. Foto: Andreas Hagemann Bro Vis mere Rolf og Susanne Sørensen tilbage i 2008 - året, de flyttede til Danmark. Foto: Andreas Hagemann Bro

Når han drak, drak han for meget. Og hans bedre halvdel måtte konstant holde øje med ham ved sociale sammenkomster.

»Problemet var, at jeg også begyndte at drikke, når jeg var alene. Når familien var gået i seng. Jeg prøvede at skjule det, og jeg glædede mig til weekenden, hvor det var okay at drikke ved selskabelige lejligheder. Jeg blev viklet mere og mere ind i selvbedrag. Løgnen over for Susanne. Fortielser. Benægtelser,« siger Rolf Sørensen i interviewet.

4. januar 2021 blev en skelsættende dato for Rolf Sørensen.

Her påbegyndte han behandling for sit misbrug på Behandlingscenter Tjele. Og her gik en masse sandheder op for den tidligere cykelrytter, der begyndte at leve sundere og være mere fysisk aktiv, mens han gjorde nogle svære selverkendelser undervejs.

Han troede, han kunne stoppe, når han ville. Men det kunne han ikke, fandt han ud af.

» … Men alle de systemer, som en alkoholiker har, dem så jeg pludselig og kunne genkende mig selv i det hele. Det er ligegyldigt, om du drikker to flasker hvidvin eller to flasker vodka. Det er noget med at skjule, at du drikker. Det er noget med at drikke alene. Gemme flasker. Og det er noget med at benægte over for dine nærmeste og for dig selv, at det er et problem,« lyder det fra Sørensen.

Her erkendte han over for sig selv, at det var en sygdom – og at 'alkoholen var en djævel for ham'.

Rolf og Susanne Sørensen har nu valgt at sælge deres fælles hus, mens Susanne Sørensen har købt sit eget, hvor hun skal bo med parrets datter Clara. På længere sigt er det målet, at de skal bo sammen igen.

Men gift, det er de stadig.