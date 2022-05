Er vi danskere for hårde ved egne atleter?

Svaret er umiddelbart ja, hvis du spørger Rolf Sørensen. Han har selv oplevet danskernes reaktion, når for eksempel cykelryttere ikke lige vinder et stort løb.

Det fortæller han i et interview med Euroman, i anledning af at han har udgivet bogen 'Rolf Sørensen præsenterer Tour de France'.

Han bruger selv et eksempel fra en dag, han var ude at køre med Michael Mørkøv og 'nogle supermotionister', som han formulerer det.

Her kaldte flere af dem det danske cykelforår for 'lort', og det var alligevel for hårdt, mener TV 2-eksperten.

For selvom de danske stjerner måske ikke vinder de største løb, er rytternes præstationer bestemt ikke uden betydning.

»Der tænkte jeg: 'Nu stopper I!'. De danske ryttere har måske ikke vundet de helt store løb, men de er jo hele tiden farlige,« siger Rolf Sørensen til Euroman om de danske cykelstjerner, der i kølvandet på stærke præstationer oplever et større pres, og fortsætter:

»Danskerne har det bare med at blive forvænte og derefter fordømmende, når det ikke går helt som håbet. Det er ligesom med Caroline Wozniacki, der måtte høre meget for 'kun' at vinde én Grand Slam. Og lidt det samme med Fuglsang, hvor folk siger, at han ikke kan finde ud af at køre Tour de France. Der bliver jeg harm indeni.«

»Fuglsang siger også i bogen, at den opfattelse i hvert fald ikke gav ham mere gejst,« siger Rolf Sørensen, der dog heller ikke lægger skjul på, at han forventer meget af de danske stjerner til årets Tour de France.

Sidste år var det danske Jonas Vingegaard, der var på alles læber, da han på fænomenal vis sikrede sig andenpladsen i det ikoniske cykelløb. Derfor er han da også en af favoritterne til igen at indtage podiet i Paris om få måneder, når løbet – der starter i København – igen skal køres.

