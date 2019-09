Mads Pedersens sejr i linjeløbet ved VM er den største enkeltdags-præstation i dansk cykelsport nogensinde.

Det mener den tidligere cykelstjerne Rolf Sørensen, der blev dybt berørt over Pedersens store triumf, da han kommenterede VM-løbet i Yorkshire for TV2 Sport.

Rolf Sørensen kunne ikke holde tårerne tilbage, da 23-årige Mads Pedersen havde slået italienske Matteo Trentin og Stefan Küng fra Schweiz i en sprint efter 261 kilometer i øsende regnvejr.

»Det er det største, en cykelrytter kan opnå i sin karriere.«

Mads Pedersen efter triumfen. Foto: BEN STANSALL Vis mere Mads Pedersen efter triumfen. Foto: BEN STANSALL

»Jo, der er Tour de France og de andre grand tours, men VM er noget specielt med den her regnbuefarvede trikot, som man får lov til at køre med i et år,« siger Rolf Sørensen.

Selv om den tidligere cykelstjerne vandt mange store løb, så var VM ikke et af dem. Nu lykkedes det omsider en dansker at tage VM-guldet i herrernes linjeløb.

»Jeg har selv kæmpet og prøvet at få fat i VM-trikoten mange gange, hvor det ikke er lykkes.«

»Jeg ved godt, hvad det kræver at vinde den, og hvad det betyder. Det får betydning for ham for resten af livet.«

»Det er måske ikke sidste gang, at han vinder den. Jeg forventer mig, at han bliver på det her niveau i mange år i den type løb, som han er god til,« siger Rolf Sørensen.

På de sidste kilometer ind mod målstregen var TV2-kommentatoren overbevist om, at Mads Pedersen ville vinde, selv om han viste svaghedstegn op ad den sidste bakke.

»Jeg tvivlede slet ikke. Det er klart i et spurtopgør mod Trentin, ved man ikke.«

»Men da Trentin ikke kørte kontra på bakken, så var det fordi, at han ikke havde mere end som så.«

Her står Mads Pedersen med sin VM-medalje på toppen af skamlen. Foto: BEN STANSALL Vis mere Her står Mads Pedersen med sin VM-medalje på toppen af skamlen. Foto: BEN STANSALL

»Jeg kender Mads og ved, at han er vanvittig stærk og hurtig efter de hårde cykelløb. Jeg turde ikke kalde den, men det var tæt på. Jeg vidste, hvad han kunne. Og nu har han lige kørt nogle af de største i verden i sænk,« siger Rolf Sørensen.

Generelt er den tidligere toprytter imponeret over danskernes holdpræstation ved VM i regnvåde Yorkshire. Både Michael Valgren og Jakob Fuglsang sad med fremme i feltet.

Duoen virkede parate til at gå til angreb, hvis Mads Pedersen skulle gå kold.

»Jeg har selv været med til at råbe op om, at de danske drenge er gode. Så er der nogle, der siger dit og dat, og at Fuglsang ikke kan vinde Touren.«

»Men den her VM-triumf er en holdsejr. De kører et meget godt løb. Hvis det var gået galt for Mads, så var Valgren altså klar. Fuglsang viste også, hvor god han er og sad med fremme,« siger Rolf Sørensen.

Nu skal 23-årige Mads Pedersen det kommende år bære VM-trikoten, og det bliver ifølge TV2-kommentatoren "helt vildt" at opleve.

»Det forpligter selvfølgelig. Mads kender også historien og kommer til at løfte sit game endnu mere. Han vil bære den flot. Vi kommer til at se ham i finalen i de store løb som Flandern Rundt. Det her er kun starten på en stor karriere med mange sejre,« mener han.

Rolf Sørensen betegner samtidig Mads Pedersens sejr som den største danske cykelpræstation på herresiden. Han mener ikke, at Bjarne Riis' sejr i Tour de France skal med i sammenligningen.

»Der er Bjarne Riis' sejr i Tour de France, min egen i Flandern Rundt og Fuglsangs Liège-Bastogne-Liège, men VM er bare nummeret større.«

»Tour de France kan man ikke sammenligne med. Men det er større end Flandern og Liege. Det er i min verden den største præstation i dansk cykelsport nogensinde,« siger Rolf Sørensen.

/ritzau/