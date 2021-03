I oktober ramte nyheden. Tv-kommentator og tidligere cykelrytter Rolf Sørensen skulle skilles fra sin kone Susanne og gik samtidig i behandling for et alkoholproblem.

Men nu er alt vendt rundt på en tallerken, og parret er sammen igen.

Det fortæller de i et stort interview med Alt for Damerne, hvor Rolf Sørensen taler ud om sit alkoholproblem, som der nu er kommet kontrol over, efter den tidligere cykelrytter har været i behandling.

»Vi skal kæmpe for at komme et nyt sted hen i vores ægteskab,« siger Susanne Sørensen og fortsætter:

Parret tilbage i 2002. Foto: ERNST VAN NORDE

»Alkoholen var Rolfs bedste ven og min fjende nummer et. Og hele familiens fjende nummer et. Nu er den fjende væk. Og nu kan vi starte på en helt ny måde. Men det kommer til at tage tid,« siger hun.

Parret kommer til at leve på en helt ny måde, fortæller de. De har solgt det fælles hus, og Susanne Sørensen har købt et nyt hus, hvor hun i første omgang skal bo alene med parrets datter Carla.

Og det er Rolf Sørensen helt indforstået med.

»Jeg har ikke stille nogen som helst krav, det har jeg hverken kunnet eller villet. Den dag, huset blev solgt, og vi egentligt skulle fejre det, fik jeg lige pludselig ondt i maven. Der følte jeg mig fandeme lige pludselig rodløs. Men vi har en overordnet plan og et fælles mål og ønske om at komme til at bo sammen igen. Det giver mig ro i maven at tænke på,« siger Sørensen om det nye liv, parret skal begive sig ud på.

Rolf Sørensen arbejder fortsat som cykelkommentator og ekspert på TV 2, hvor han holdt en kort pause i efteråret, da nyheden om skilsmissen og alkoholmisbruget blev offentligt kendt.

Nu er det hele så vendt på en tallerken for parret, der har været gift siden 1994.