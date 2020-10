Bjarne Riis og resten af NTT går en usikker fremtid i møde.

For den japanske sponsor har indtil videre ikke forlænget sit sponsorat med holdet, og det betyder, at det ikke er givet, at holdet overlever årsskiftet.

»Det er mega vigtigt, at holdet ikke lukker. Bjarne har haft nogle af verdens største cykelhold, så jeg krydser virkelig fingre for, at det lykkes,« mener Rolf Sørensen.

NTT har haft en svær sæson, hvor man især kæmpede under Tour de France, og allerede tidligt i løbet blev holdet hårdt ramt.

»Bjarne har haft det mega svært det første år, rytterne har ikke præsteret, og så var de virkelig uheldige under Touren. Nizzolo udgik tidligt, og det var ham, de skulle have vundet etaper med,« forklarer Rolf Sørensen.

»Men et hold med Bjarne ved roret kan det blive en fødekæde for alt danske unge ryttere. Der kommer stadig en masse talenter nedefra.«

I januar gjorde Bjarne Riis indtog på det sydafrikanske hold sammen med rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen.

Den udtalte ambition har længe været at skabe et hold med dansk islæt frem mod Tour de France-starten i København i 2022, og det er gradvist lykkedes med flere danske sportsdirektører og ryttere, herunder Michael Valgren.

Michael Valgren kører sin anden sæson på NTT Pro Cycling. I fjor hed holdet Team Dimension Data.

Men det er altså usikkert, om holdet kan fortsætte.

»Vi får nok først noget at vide, når noget er sikkert. Under lockdown blev vi briefet ret godt gennem situationen,« siger Michael Valgren til B.T.

»Det er da noget, vi ryttere snakker om. Men vi kan ikke gøre noget ved det ud over at køre stærkt. Sponsorer er noget, som vores general manager skal finde.«

Alligevel forklarer han, at det ikke er noget, som går ham på.

For som han siger, kan man ende op som dobbelt-taber, hvis man fortaber sig i at spekulere for meget.

»Vi er professionelle, og vi vrider ikke hovedet for meget med det. Hvis vi gør det, fokuserer vi ikke på at køre hurtigt, hvilket ville skaffe sponsorer til næste år. Kører vi ikke hurtigt og skaffer ingen sponsorer, er det pludselig et dobbelt nederlag,« siger Michael Valgren.

Danskeren kørte et flot VM-løb, hvor han kom i mål som nummer 11.