En stærk Primoz Roglic levede op til favoritværdigheden, da Giro-feltet på 9. etape kørte en våd enkeltstart.

Sloveneren Primoz Roglic slog søndag to streger under sin favoritrolle i årets Giro d'Italia, da han vandt enkeltstarten og lagde stor afstand til konkurrenterne til den samlede sejr.

Roglic slog belgieren Victor Campenaerts med 11 sekunder, mens der var et minut ned til Bauke Mollema på tredjepladsen.

Førende Valerio Conti kørte en fin enkeltstart under svære betingelser og holdt fast i den lyserøde førertrøje, mens Roglic kørte sig ti pladser frem og op på andenpladsen i klassementet.

Vejret spillede en rolle på enkeltstarten fra Riccione til San Marino over 34,8 kilometer.

Store dele af ruten var præget af tung regn og til tider lidt hagl, men klassementfolkene undgik styrt, og det blev som forudsagt den lange stigning op til mål, som blev den store hurdle for rytterne.

Det belgiske tempomonster Victor Campenaerts var klart hurtigst på de to første mellemtider på den flade del af ruten, men da den næsten 13 kilometer lange stigning havde gjort sin indflydelse, var Roglic bedst.

Med til historien hører, at en af Lotto Soudals mekanikere fjumrede gevaldigt i det på et tidspunkt, da han skulle give Campenaerts et skub, og det kostede en god del af de 11 sekunder, han endte med at være langsommere end Roglic.

Til gengæld kørte Roglic i markant dårligere vejr end belgieren.

Den slovenske supermand kan samtidig gå ind til hviledagen mandag med visheden om, at han uddelte en syngende lussing til sine største konkurrenter i det samlede klassement.

Simon Yates tabte mere end tre minutter til Roglic, Miguel Ángel López og Sam Oomen yderligere et halvt minut, mens Vincenzo Nibali slap bedst fra søndagen med et tab på godt et minut til sloveneren.

Det betyder, at Roglic har 1 minut og 44 sekunder til Nibali, 3 minutter og 46 sekunder til Yates og hele 4 minutter og 29 sekunder til López.

Efter to flade etaper tirsdag og onsdag begynder bjergene for alvor at gøre sit indtog på ruteplanen i sidste halvdel af løbet. Her skal Yates, López, Nibali og andre bjergryttere forsøge at hente den tabte tid til Roglic.

