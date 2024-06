Primoz Roglic vandt kongeetapen i Dauphine og udbyggede sit forspring, da Remco Evenepoel gik ned.

Primoz Roglic (Bora) vandt lørdag 7. og næstsidste etape af Critérium du Dauphiné.

Sloveneren var stærkest, da favoritterne spurtede om sejren op ad sidste stigning på kongeetapen, og vandt foran Matteo Jorgenson (Visma) og Giulio Ciccone (Trek).

Remco Evenepoel kunne for anden dag i træk ikke følge med de bedste og smed knap to minutter til de bedste, hvilket sendte ham fra anden- til sjettepladsen i klassementet.

Her har Roglic nu godt et minut ned til Jorgenson og 1,13 minutter ned til den canadiske overraskelse Derek Gee (Israel) inden søndagens afslutning.

Christopher Juul Jensen (Jayco) var syg og kom ikke til start, mens Anton Charmig (Astana) udgik undervejs på en barsk etape.

Den startede hektisk med mange, der gerne ville i udbrud. Heriblandt var flere danskere, men hverken Magnus Cort, Casper Pedersen eller Mads Pedersen havde held med missionen.

I stedet etablerede et udbrud på ti ryttere sig, og hen over de tre kategori 1-stigninger på etapen blev feltet holdt på afstand.

Marc Soler (UAE) var bedst placeret i klassementet, og spanieren var også klart stærkest over næstsidste stigning, hvorfor han tog hul på den afsluttende Samoëns-stigning alene med mere end fire minutter ned til favoritterne.

Bora-holdet satte dog en seriøs forfølgelse i gang, og det kostede blandt andre Remco Evenepoel deltagelsen i det stærkt reducerede favoritfelt, mens Solers forspring smuldrede langsomt væk.

De sidste to kilometer var dermed et anliggende mellem favoritterne, og for anden dag i træk var Roglic bedst.

Critérium du Dauphiné afsluttes søndag med 160 kilometer hen over blandt andet tre kategori 1-stigninger.

/ritzau/