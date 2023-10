Lørdag bekræftede Primoz Roglic, at han forlader Jumbo-Visma på trods af, at han havde kontrakt med storholdet til og med 2025.

Og nu sætter den slovenske cykelstjerne lidt flere ord på sit exit fra Jonas Vingegaard og co.

»Alt faldt i hak,« starter Roglic i et interview med In De Leiderstrui.

»Med mine personlige mål, og hvordan det hele går … vi besluttede i fællesskab at stoppe samarbejdet på denne måde. Det er bedst for begge parter, det er jeg sikker på. Jeg ser frem til nye udfordringer.«

Roglic (th.) på Vuelta-podiet med Jonas Vingegaard og Sepp Kuss. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Roglic (th.) på Vuelta-podiet med Jonas Vingegaard og Sepp Kuss. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Roglic har kørt for Jumbo-Visma siden 2016 og har taget alle sine store sejre for holdet.

De tæller tre samlede sejre i Vuelta a España, en Giro d'Italia, Liège-Bastogne-Liège, tre etaper i Tour de France og utallige andre store triumfer.

Derfor er det da også vemodigt for sloveneren at tage afsked.

»Selvfølgelig er det specielt. Vi har opnået så meget sammen. Men tingene forbliver, som de er,« griner han.

Roglic annoncerede, at han stopper hos Jumbo-Visma kort inden starten på det italienske endagsløb Giro dell'Emilia. Et løb, han vandt få timer efter.

Det er tredje gang i karrieren, at Roglic vinder Giro dell'Emilia. Han tog også sejren i 2019 og 2021.

Nyheden kom desuden efter rygterne om, at Jumbo-Visma skal fusionere med Soudal-Quick Step. Dén fusion satte sidstnævntes chef ord på lørdag.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor Primoz Roglic fortsætter karrieren, men ifølge In De Leiderstrui er INEOS Grenadiers og Lidl-Trek efter sigende de mest sandsynlige bejlere.

Ifølge WielerFlits arbejder særligt INEOS på at sikre Roglic' underskrift, så man for alvor har en rytter, der kan kæmpe mod Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar om den gule trøje i næste års Tour de France.

Og lige præcis det skulle Roglic være opsat på at få som mål for næste år, efter han i de seneste år har skullet dele – og overgive – kaptajnrollen til Jonas Vingegaard og for nylig måtte køre for Sepp Kuss i Vuelta a España.