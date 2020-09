Primoz Roglic fokuserer på, at han har været med til at skabe et godt cykelløb ovenpå lørdagens nedtur.

Mange følgere af Tour de France havde formentlig forventet, at slovenske Primoz Roglic (Jumbo-Visma) søndag skulle kåres som vinder af det franske etapeløb i Paris.

Men sådan gik det ikke. På næstsidste etape - en enkeltstart over 36,2 kilometer - måtte Roglic lørdag aflevere den gule førertrøje til landsmanden Tadej Pogacar (UAE).

Et tidstab på 1 minut og 56 sekunder i forhold til Pogacar blev kostbart for Roglic, der før tidskørslen havde et forspring på 57 sekunder til Pogacar.

- Det er, som det er. Uanset hvad, så fik vi vist noget godt cykelløb over de sidste tre uger, og jeg tror, at det var godt at se på, siger Primoz Roglic i et interview vist på TV2.

Den 30-årige slovener havde allerede tabt et halvt minut til den ni år yngre Pogacar før afslutningen på enkeltstarten, der bød på seks kilometer op ad. Her gik det helt galt for Roglic, der tabte endnu mere tid.

- Det blev mere og mere. Jeg manglede kræfterne, men gav alt lige til det sidste, siger han.

Hvordan Primoz Roglic reagerer på, at karrierens største triumf formentlig smuldrede væk på næstsidste etape, ved han ikke.

- Vi får at se. Først og fremmest kan jeg være glad for resultatet, og det cykelløb vi har vist her. Lad os se på det positive, siger Roglic.

I nederlagets stund har han også roser til den nye mand i Tourens førertrøje.

- Han er utrolig stærkt. Han fortjener at vinde, siger Roglic om Tadej Pogacar.

Tour de France slutter søndag med forventet paradekørsel ind mod Paris, hvor sidste etape køres på Champs-Élysées.

