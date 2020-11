Primoz Roglic regner med, at flere hold vil udfordre ham på lørdagens afgørende bjergetape i Vuelta a España.

Sloveneren Primoz Roglic (Jumbo-Visma) er tæt på at vinde Vuelta a España for andet år i træk.

Hvis konkurrenterne skal forhindre Roglic i etapeløbets samlede sejr, så skal de fravriste ham den røde trøje lørdag, hvor der venter en hård bjergetape inden søndagens paradekørsel i Madrid.

Derfor er sloveneren forberedt på, at flere hold vil være i offensiven lørdag, hvor den 178 kilometer lange etape slutter i næsten to kilometers højde på toppen af Alto de La Covatilla.

Richard Carapaz (Ineos) er 45 sekunder efter Roglic, Hugh Carthy (EF) er 53 sekunder efter, mens Dan Martin (Israel Start-Up Nation) og Enric Mas (Movistar) er henholdsvis 108 og 209 sekunder efter førertrøjen.

- Det bliver den afgørende etape for klassementet, så derfor forventer jeg angreb fra Ineos, Movistar og Hugh Carthy. Det bliver ikke nogen nem etape at kontrollere, men vores hold har vist sig at være meget stærkt.

- Vi skal fortsætte med at gøre vores arbejde, som vi har gjort gennem hele Vueltaen, for så har jeg forhåbentlig gode nok ben til at bevare den røde trøje, siger Primoz Roglic ifølge sit holds hjemmeside.

Forud for den afsluttende stigning, der er udenfor kategori, skal Vuelta-feltet tilbagelægge fem kategoriserede stigninger. Derfor er der rigeligt med muligheder for at lave ravage for konkurrenterne.

Hos Ineos, der råder over jagtende Richard Carapaz, forventer sportsdirektør Gabriel Rasch også, at flere hold vil være med til at presse Primoz Roglic.

- Vi vil støtte Richard så meget, som vi kan. Alle ved, at det bliver en hård afslutning op mod Covatilla, og alt kan ske, så vi vil gøre vores bedste for at udnytte chancen.

- Forhåbentlig er der også andre hold, som kan være med til at lægge pres på Roglic, siger Ineos-sportsdirektøren.

Mens Roglic altså også vandt Vueltaen sidste år, har ingen af de nærmeste konkurrenter vundet løbet. Carapaz har dog vundet en anden grand tour i form af Giro d'Italia, som han sejrede i sidste år.

