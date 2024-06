Slovenske Primoz Roglic forsvarede den samlede føring på sidste etape af Dauphiné, som Carlos Rodriguez vandt.

Primoz Roglic (Bora) var presset til det yderste men forsvarede akkurat førertrøjen på sidste etape af Critérium du Dauphiné, som blev vundet af spanieren Carlos Rodriguez (Ineos).

Løbets nummer to, Matteo Jorgenson (Visma), satte på finalestigningen Roglic, og hvad der inden sidste etape lignede et komfortabelt forspring på 1 minut og 2 sekunder, endte med at blive rigtig tæt.

Sloveneren kæmpede med næb og klør og kom i mål 49 sekunder efter Jorgenson, der blev nummer to på etapen, hvor Carlos Rodriguez på opløbsstrækningen gik forbi Visma-rytteren.

Dermed tager Roglic den samlede sejr i det franske etapeløb med sølle otte sekunder ned til Jorgenson.

Canadiske Derek Gee (Israel) blev nummer tre på etapen og forsvarede samtidig tredjepladsen i den samlede stilling.

Søndagens udbrud med blandt andre den spanske klatrer Marc Soler (UAE) og franske David Gaudu (FDJ) blev det meste af dagen holdt i kort snor af feltet.

Danske Mads Pedersen (Lidl-Trek) agerede særligt hen mod finalestigningen trækdyr i det jagtende felt, der på den sidste stigning opslugte lykkeridderne.

Lidt over otte kilometer fra mål accelererede Mads Pedersen holdkammerat Giulio Ciccone og åbnede finalen, hvor flere af favoritterne prøvede hinanden af.

En fartforøgelse fra Ineos' Laurens De Plus blev for meget for Roglic, der måtte slippe de øvrige favoritter.

Efterfølgende løsrev en trio med Gee, Jorgenson og Rodriguez sig.

Jorgenson kørte med alt, hvad den kunne trække til målstregen i et forsøg på at fravriste førertrøjen fra Roglic.

Halvanden kilometer fra mål blev det for meget for Gee, der måtte slippe de to øvrige i fronten, inden Rodriguez til sidst gik forbi Jorgenson.

Critérium du Dauphiné er et af de største forberedelsesløb til sommerens Tour de France, der begynder 29. juni.

/ritzau/