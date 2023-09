Cykelstjernen Primoz Roglic forlader Jumbo-Visma.

Sloveneren bekræfter til Cycling Pro Net, at han ikke fortsætter på Jonas Vingegaards hold.

Samtidig har holdet delt en video på X, der bekræfter bruddet - to år før tid.

»Jeg kan definitivt bekræfte, at jeg forlader holdet, men vi vil fortælle alle detaljer efter de sidste løb, jeg skal køre,« siger Roglic til mediet før starten på den italienske klassiker Giro dell'Emilia.

Jumbo-Visma mister den ene af holdets to største profiler. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Jumbo-Visma mister den ene af holdets to største profiler. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Den slovenske superstjerne havde egentlig kontrakt med storholdet til og med 2025, men nu bryder parterne før tid.

»Efter nogle mindeværdige oplevelser sammen har Jumbo-Visma givet Primoz Roglic muligheden for at forfølge sine ambitioner et andet sted i fremtiden,« skriver Jumbo-Visma på X.

Roglic har kørt på holdet siden 2016 og har taget alle sine store sejre for holdet.

De tæller tre samlede sejre i Vuelta a España, en Giro d'Italia, Liège-Bastogne-Liège, tre etaper i Tour de France og utallige andre store triumfer.

I 2020 tabte han desuden Tour de France-sejren til Tadej Pogacar på den afgørende enkeltstart efter et vildt drama.

Rygterne om Roglic' fremtid er taget til de seneste uger.

Særligt efter årets nærmest absurde Vuelta a España, blev det diskuteret vildt i cykelverdenen, om Jonas Vingegaard og Primoz Roglic kunne fortsætte på samme hold.

Det er endnu ikke meldt ud, hvor Primoz Roglic fortsætter karrieren.

Afskeden med Jumbo-Visma kommer efter rygterne om, at holdet skal fusionere med Soudal-Quick Step.

Dén fusion har sidstnævntes chef netop sat ord på i dag.