»Neeeej, hvor er det sindssygt.... Mads, for helvede!«

Sådan lød det, da Rolf Sørensen oplevede sin karrieres højdepunkt som folkekær kommentator.

Den tidligere cykelrytter var mundlam, ja nærmest i chok, og fældede en tåre, da Mads Pedersen skrev historie og vandt VM i Yorkshire i fjor.

Inden danskerne atter kan skrive historie søndag til VM, fortæller Rolf Sørensen om den våde dag i England, som han aldrig, aldrig glemmer.

Jeg kommenterede med den fornemmelse, at det nærmest var mig selv, der kørte Rolf Sørensen om Mads P.s VM-triumf

Var Mads Pedersens sejr det største, du har oplevet som kommentator?

»Uden tvivl. Det absolut største. Det er noget, jeg selv har drømt om hele min karriere. Jeg har prøvet det masser af gange, og jeg har selv været halvtæt på, uden at det var virkelig tæt.«

»Jeg har dog kørt med i finalerne og missede selv VM i to år på grund af skader, hvor jeg nok havde haft mine største chancer. Det var en katastrofe. Derfor er jeg også ked af, når nogle af dem melder fra. Så misser man det, så er man lige skadet næste gang. Og pludselig fik man ikke kørt efter det VM.«

Hvorfor var lige præcis det her øjeblik så stort?

»Det var bare kulminationen på det hele. Jeg kunne fornemme, at det var ved at lykkes. Mine medkommentatorer blev ved med at sige, at man skulle passe på, at vi nu lige skulle se, og at han muligvis ville blive sat. Men jeg kunne mærke, at han ville vinde.«

»Jeg kommenterede med den fornemmelse, at det nærmest var mig selv, der kørte. Undervejs kunne jeg mærke, at Mads gjorde det rigtige. Det er nemmere at mærke bag mikrofonen end på cyklen, men jeg ved, hvor dygtige de unge danske drenge er. De er bare virkelig, virkelig dygtige.«

»Det var også stort, fordi jeg ved, hvor meget VM-trøjen betyder. Iscenesættelsen af Mads og det, at han selv gjorde det, var også stort.«

»Han tog initiativet relativt langt udefra, og jeg sagde mange gange, at jeg vidste, han kunne slå Trentin, som blev nummer to. Efter Tour de France er vi jo ved at finde ud af, at Mads er vanvittig hurtig.«

Mads Pedersen og resten af det danske hold var i ekstase, da danskeren vandt VM i Yorkshire. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Mads Pedersen og resten af det danske hold var i ekstase, da danskeren vandt VM i Yorkshire. Foto: VICKIE FLORES

Hvad er det, der gør Mads Pedersen speciel?

»Mads er noget specielt, han kan ikke guides, fordi han har sin egen måde at gøre tingene på. Han finder sine momenter, selv om han den dag sagde, at han ikke troede, han kunne vinde. Det får du ham nok ikke til at sige igen. Selv for ham var det overvældende, at det lykkedes.«

»Det var også en smule personligt for mig, at det netop var Mads, der vandt. Jeg 'kender' ham, fordi min søn har kørt med ham. De er fra samme årgang. Allerede dengang kunne jeg se, at han var noget specielt.«

»Min søn Jonathan har ofte fortalt mig om ham dengang. Hvad han var for et monster, selvtilliden, han havde, og den måde, han kørte på. Jeg har fulgt Mads meget tæt i mange år.«

»Jeg har sagt 1.000 gange, at de unge danske drenge kan blive til noget. Jeg har varslet, at de var på vej, selv om andre har tvivlet. De er simpelthen så gode, og nu kan vi se, hvordan de udvikler sig.«