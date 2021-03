Et frygteligt uheld har sparket gang i en ophedet debat i Frankrig.

En gruppe på 18 unge cyklister blev ramt af en bil under en træningstur i onsdags, og det har sat ild til den i forvejen korte lunte, der præger forholdet mellem bilister og cyklister.

Torsdag var tre af dem stadig indlagt på hospitalet – en af dem i kritisk tilstand – efter en bil kørte frontalt ind i dem tæt ved den franske by Saint-Étienne. Det skriver det franske medie Le Progrès.

Herhjemme har den tidligere cykelrytter Jens Veggerby så sent som i mandags råbt højt om den aggressivitet og voldsomme adfærd, der ofte kendetegner »vejvreden« mellem bilister og cyklisterne. Mere om det senere i artiklen.

Endnu en vanvittig billist som lige skulle presse så meget at det endte med en røvtur for mig. Hvad gjorde bilisten ud... Publicado por Jens Veggerby en Domingo, 14 de marzo de 2021

»Det er frygteligt for alle, selv dem som ikke var til stede. Det er virkelig chokerende,« siger Philippe Pradier fra cykelklubben EC Saint-Étienne Loire, som rytterne kørte under, til mediet DirectVelo.

Ulykken skete omkring klokken 16 onsdag. Det forlyder, at den ansvarlige bilist blev overrasket over, at en modkørende forsøgte at overhale cyklisterne, hvilket endte i det katastrofale sammenstød.

I alt er mindst ti af rytterne blevet ramt, og der blev tilkaldt hele 43 brandfolk for at gribe ind efter ulykken.

En tragisk hændelse som denne er selvsagt ikke en, der efterlader folk indifferente. En af dem, der har reageret på hændelsen, er sportsdirektøren for det professionelle cykelhold BB Hotels – og tidligere franske cykelrytter – Jimmy Engoulvent.

Il y a 25 ans mon père était tué par ce genre de chauffard, seul à vélo il était percuté par l’arrière.



Le chauffard : «Euh désolé, je ne l’ai pas vu»



Six mois avec sursis.



Ça parait incroyable mais c’est la triste réalité des sanctions.



Courage au L’EC Saint-Étienne Loire https://t.co/8U079wtCq1 — Jimmy Engoulvent (@JimmyEngoulvent) March 18, 2021

Han deler sin egen gribende historie på Twitter.

»For 25 år siden blev min far slået ihjel af den slags motorbølle. Han cyklede alene og blev ramt bagfra. Motorbøllen sagde: 'Undskyld, jeg så dig ikke.' Vedkommende fik en betinget dom på et halvt år,« skriver han.

»Det virker frygteligt, men det er virkelighedens triste strafferamme.«

I Danmark er den kolde luft mellem cyklister og bilister også ofte noget, der bliver taget op. I mandags var det igen Jens Veggerbys tur, efter han blev væltet af en bil på en cykeltur dagen forinden. Du kan se hans opslag længere oppe i artiklen.

Det er trist og vildt, at det er kommet dertil. Jeg har cyklet mange år, så jeg har set, at det stille og roligt bliver værre og værre. Jens Veggerby om udviklingen på vejene

Her fortalte han til B.T., at han på ugentlig basis oplever hændelser med aggressive bilister.

»Jeg kan slet ikke sætte mig ind i folks hoveder, og det her kan få katastrofale følger. Det ender med, at nogen bliver slået ihjel derude. Det er meget værre, end mange tror, hvis ikke man er vant til at sidde derude,« sagde han.

»Det er virkelig slemt.«

Han påpegede blandt andet en episode, hvor han og sine medcyklister fik kastet kaffe efter sig efter at være blevet svinet til.

»Så kyler ham manden en kop skoldhed kaffe i hovedet på os. Man tænker 'hvad fanden er det, der sker',« fortalte Jens Veggerby.

»Det er trist og vildt, at det er kommet dertil. Jeg har cyklet mange år, så jeg har set, at det stille og roligt bliver værre og værre,« siger han om udviklingen.