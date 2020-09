Bjarne Riis er en presset mand.

Mandag kan hans World Tour-mandskab Team NTT således meddele, at man leder efter en navnesponsor. Det sker, efter den japanske hoved- og navnesponsoren NTT har valgt ikke at forlænge sin kontrakt, som dermed udløber ved årsskiftet.

Det oplyser holdet på sin hjemmeside.

»Det er selvfølgelig meget skuffende nyheder, men vi er fast besluttet på at kæmpe for holdets fremtid og udforsker enhver ny vej for os,« skriver de blandt andet i pressemeddelelsen.

Bjarne Riis er team manager på Team NTT, der blandt andet har danske Michael Valgren på holdkortet. Desuden er Lars Michaelsen sportsdirektør, mens Lars Bak er assisterende sportsdirektør på holdet.

Allerede under årets Tour de France kunne Riis fortælle, at han var på udkig efter nye sponsorer. Her fortalte han dog også klart og kontant, at han ikke havde meget mere at sige, men at holdet nok skulle melde ud, når der var noget nyt.

B.T. har tidligere været i kontakt med den danske rigmand, Lars Seier Christensen, der har forklaret, at NTT-eventyret allerede har 'kostet en del penge. Så der skal meget til, før vi kaster håndklædet i ringen, nu hvor vi endelig er på World Touren'.

Bjarne Riis er i gang med sin første sæson som team manager hos Team NTT. Nu er spørgsmålet så bare, om det også bliver den sidste.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Bjarne Riis.