København kæmper i disse dage med at færdigkoge en kompleks gryderet af de større, hvis der skal gøres plads til både Tour de France-start og EM i fodbold i sommeren 2021.

Ingredienserne er afholdelsen af fire EM-kampe, hvoraf den sidste skal spilles tre dage før den såkaldte Grand Départ, og det skaber både logistiske og rettighedsmæssige kvaler for den danske hovedstad som værtsby.

»Jeg tror, at det bliver løst,« sagde Bjarne Riis torsdag ved et digitalt pressemøde afholdt af hans hold NTT Pro Cycling.

Netop torsdag skulle København oprindeligt have informeret Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om, hvorvidt man som kan tage imod fire kampe ved EM i 2021. Men nu er fristen blevet forlænget med et par uger, så man har tid til at finde en løsning.

Jeg tror, at der vil være plads til begge begivenheder og nok eksponering til dem begge. Bjarne Riis

»Hvis det kun er logistisk, hvorfor skulle det så ikke blive løst? Det er jo ikke på de præcis samme datoer, så er det ikke bare et spørgsmål om vilje til at lade det her ske på den rigtige måde?« spurgte Bjarne Riis retorisk.

Kort fortalt vil Tour de France-arrangøren Amaury Sport Organisation (ASO) male København gul før, under og efter løbets begyndelse i Danmark, mens Uefa ligeledes kræver at sætte sig på massiv eksponering i København under EM-slutrunden.

På trods af de svære betingelser ser Bjarne Riis dog stadig positivt på, at København skulle kunne rumme de to mega-begivenheder.

»Jeg tror, at der vil være plads til begge begivenheder og nok eksponering til dem begge. Det er jeg ikke bange for. EM i fodbold spilles jo også i andre lande, og der er meget eksponering at hente, så jeg ser ikke noget problem dér,« siger han.

Bjarne Riis har været såkaldt team manager for NTT Pro Cycling siden starten af året. Foto: BRENTON EDWARDS Vis mere Bjarne Riis har været såkaldt team manager for NTT Pro Cycling siden starten af året. Foto: BRENTON EDWARDS

Men Venstres - efter eget udsagn - fodboldgale borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard er ikke ligeså positivt anlagt.

Onsdag slog Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester fast over for B.T., at EM bør prioriteres absolut højest, også selvom det går ud over Tour de France.

»EM på hjemmebane er en enestående chance (...) Vi har både lavet en aftale med ASO og UEFA. Ingen kunne have forudset den her situation, og bliver vi ultimativt tvunget til at vælge, bør vi vælge fodbolden. Hvis EM falder til jorden, vil man, når Tour de France begynder, stå og tænke ‘det her kostede os et EM’,« siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Da Bjarne Riis blev bedt om at kommentere på borgmesterens udsagn, slog han dog dens kontroversielle aspekt til jorden.

»Jeg har selvfølgelig en holdning om det. Jeg tror måske, at hun har misforstået spørgsmålet, og måske gav hun et svar på en anden slags spørgsmål.«

København har nu til 14. maj til at melde ind, om man fortsat er kandidat til at være værtsby ved EM i fodbold, og de seneste dage er det ikke kun Bjarne Riis eller Cecilia Lonning-Skovgaard, som har blandet sig i debatten.

Både Preben Elkjær og Michael Laudrup har ifølge TV3 Sport pointeret, at man for intet i verden må lade muligheden for at spille EM-kampe i Parken passere, mens Brian Holm ikke mener, at det er realistisk at afholde begge dele.

»Jeg tror, at det bliver for voldsomt med begge dele. Det er jo langt fra optimalt. Det svarer til, at to rockbands spiller opad hinanden. Det er jo noget rod,« sagde han til B.T.