De danske cykelryttere sprudler for tiden.

Magnus Cort vandt den første danske Tour-etape i ni år. Michael Valgren har vundet Amstel Gold Race og Omloop Het Nieuwsblad. Og Søren Kragh Andersen har vundet en etape i Schweiz og blev nummer fem på Tourens enkeltstart.

Der tales om en guldalder som dengang, hvor Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Jesper Skibby og Brian Holm tog Danmark med storm som superstjerner i 90’erne. Og det skorter ikke på selvtilliden hos Magnus Cort i hvert fald.

Magnus Cort, da han vandt 15. etape i årets Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE Vis mere Magnus Cort, da han vandt 15. etape i årets Tour de France. Foto: STEPHANE MAHE

»Jeg tror, at I kan forvente meget. Og jeg tror, at vi får et rødt-hvidt festfyrværkeri at se i fremtiden. Det er allerede i gang, og det kommer til at fortsætte længe, tror jeg. Valgren er en vanvittigt dygtig cykelrytter, det samme med Søren (Kragh Andersen, red.), og jeg er også lidt på vej jo. Og så kommer der mange nedefra, og vi ender med at være mange danskere på World Touren. Jeg tror, at vi går en tid i møde, der måske minder om det, vi så i 90'erne,« siger Magnus Cort.

Bjarne Riis var i 90'erne en af de store. En af dem, der sørgede for cykelsportens gennembrud i Danmark. Han er i dag holdejer af Team Waoo, og han mener også, at man kan have store forventninger til den nuværende danske cykelgeneration, der også kan nyde godt af ikke at skulle bruge hjerne-energi på det, man skulle i 90'erne.

»Heldigvis har de andre forudsætninger i dag, end vi havde. De skal eksempelvis ikke spekulere på at tage doping for at kunne være med i den absolutte verdenstop. Det er kun de færreste, der er gode nok til at køre Tour, og vi har altså fem danskere til start i år - og de kører mod cremen af cremen,« siger Bjarne Riis og fortsætter:

Søren Kragh Andersen blev nunmmer fem på Tourens enkeltstart. Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Søren Kragh Andersen blev nunmmer fem på Tourens enkeltstart. Foto: PHILIPPE LOPEZ

»Der er mange danskere, der kan køre Touren, og det kommer de også til i årene fremover. Det har altid vrimlet med danske talenter - doping eller ej. Vi har en stærk cykelkultur i et lillebitte land, der sportsmæssigt performer helt exceptionelt godt. Og så har vi noget vilje og ærgerrighed, som tager os langt. Og måske også nogle gode gener fra vores forfædre, som gør os lidt sejere end de fleste.«

De danske ryttere har kørt et godt Tour de France. Og lige nu ser det altså ud til at boome med gode danske resultater. Og Søren Kragh Andesen, der selv havde den hvide ungdomstrøje i starten af Touren, ser også gode tendenser.

»Nu leverer vi på allerøverste hylde. Mads Pedersen har også gjort det i foråret og Michael Valgren. Niveauet bliver ikke højere. Så jeg håber på, at vi alle kan blive ved med at levere i fremtiden på det her niveau - og måske endnu mere, jo ældre vi bliver,« siger Søren Kragh Andersen.

Fem danskere har gennemført Touren i år. Og mens de fire af dem har kørt sammen hos Astana, har Søren Kragh Andersen hjulpet Tom Dumoulin til en andenplads hos Team Sunweb. Men når han tager os med ind i Tour-feltets indre, findes der også en lille danskerklub.

»Der er et ret godt forhold mellem danskerne. Vi sludrer ude i feltet. Jakob kender jeg ikke fra juniorlandsholdene, men de andre kender jeg fra tiden før vores professionelle karrierer. Dem har jeg en god relation til, og vi kender hinanden rigtig godt. Jeg er glad for at have nogle danskere i feltet, jeg kunne hænge lidt ud med i grupettoen,« siger Søren Kragh Andersen.