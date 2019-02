Mens den store præsentation af Tour de France-starten i Danmark fandt sted i København torsdag formiddag, var Bjarne Riis i fuld gang med at afvikle træningslejr for sit cykelhold Team Waoo i Lucca i Italien. Men selvfølgelig var Riis klar over, Touren nu kommer til hans hjemland.

»Det øger vores motivation en ekstra tand. Det er en stor ting, det kan vi alle jo se, og det er meget spændende. Der er stadig lang vej for os som hold og meget arbejde, der skal laves, før det kan lykkes. Men vi har ambitionerne. Hvis ikke de var der, så nåede vi aldrig noget,« siger Bjarne Riis til B.T.

Hans hold, Team Waoo, er et kontinentalhold og kører på det tredje højeste niveau i verden, men drømmene er større end det. Det har de været længe, og udsigten til en Tour de France-start på dansk asfalt i 2021 bidrager blot til denne drøm hos Riis.

»Lige nu har vi et talenthold, ikke et Tour-hold, det ved vi godt, og vi skal også køre det op til et andet niveau, hvis vi vil være med. Det er vi klar over, og vi gjort os overvejelser om, hvordan vi tager de næste skridt. Men 2021 er inden for tidsrammerne, og vi kan godt nå det,« siger Bjarne Riis.

Tour de France-arrangørerne har mulighed for selv at vælge to hold, de vil give et wild card. De resterende tildeles automatisk til de to bedste hold fra niveauet lige under World Touren, det såkaldte Prokontinental-niveau. Hvis det er her, Riis vil kvalificere sig fra, så kræver det nok én af de to øverste pladser, for ejeren af Touren, ASO, kigger oftest de franske holds vej, når de selv må vælge og uddele wild cards.

»Det er svært at få et wild card og sandsynligheden for, at det bliver et fransk hold, er rimelig stor. Det handler om, hvor mange franske hold der allerede er med, inden der skal uddeles de to wild cards. Hvis der er to-tre franske hold, der er gode nok til et wild card, så tror jeg, det bliver svært. Men man skal aldrig sige aldrig. Hvis han (Christian Prudhomme, red.) ikke føler, de franske hold er gode nok, så kan det godt tænkes, han kigger en dansk vej, siger Riis.

Netop Christian Prudhomme ønskede ved præsentationen af Tour-starten i Danmark ikke at kommentere på Riis’ mulige tilstedeværelse ved løbet. Franskmanden ønskede med egne ord ikke at skabe polemik.

»Han står i Danmark, det land, jeg kommer fra. Selvfølgelig sviner han mig ikke til. Han ved godt, hvor I (medierne, red.) vil hen. Han er rutineret, og han tænker sikkert, hvad det vil føre til. Skal han gøre sig uvenner med mig, fordi han har en holdning til mig? Jeg forstår godt, hvorfor han vil lade den være. Når det så er sagt, er jeg vel ikke den eneste, der har begået en fejl i Tour de France og siden vendt tilbage,« siger Bjarne Riis.

I 2021 er det 25 år siden, Riis kørte sin Tour de France-sejr hjem. Den er siden blevet frataget ham, og Riis går da heller ikke meget op i dét jubilæum.

»Næ, i 2020 er det 24 år siden det løb, og det fejrer jeg heller ikke. Jeg går ikke op i det, det er jo bare en gimmick. Måske jeg tænker over det på dagen, men lige nu tænker jeg slet ikke over det.«

Kommer du til Tour de France i Danmark i 2021 uanset hvad? Du har jo hus i Vejle, hvor 3. etape køres fra.

»Hvis jeg ikke bliver inviteret eller selv deltager med et hold, så stiller jeg mig nok ud i vejkanten og kigger, mens jeg svinger med et lille flag,« siger Riis.