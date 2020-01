Onsdag blev den længe ventede nyhed om Bjarne Riis' comeback på World Tour-niveau offentliggjort på et pressemøde på Hotel d'Angleterre i København.

Her blev det gjort klart, at Bjarne Riis og Team Virtu køber sig ind hos Team NTT og fremover vil eje en tredjedel af holdet.

»Om det er 30, 50 eller 100 pct. spiller ingen rolle for mig. Når jeg er medejer, gør jeg det 100 pct.,« fortæller Bjarne Riis om ejerskabet.

Holdet fortsætter dog hidtil som sydafrikansk, selvom Riis får titlen som Team Manager på NTT.

Hvis ikke jeg gør det, så er jeg en dårlig leder Bjarne Riis om kursen på Team NTT

»Jeg tror, at det ville være forkert. Det ville kun skabe usikkerhed,« svarede Riis, da han blev spurgt ind til, om hans og Virtus tilgang vil ændre kursen på Team NTT.

»Jeg har ikke tænkt mig at ændre ret meget lige nu, hvis der overhovedet skal ændres noget. Lige nu handler det om, at jeg kommer ned til dem (rytterne på træningslejr i Spanien, red.) og skaber noget sikkerhed, så de føler sig trygge. De skal ikke tænke, at jeg kommer med alle mine gamle folk og de ryttere, jeg godt kan lide. Folk må ikke tænke 'Hvad med lille mig?'«

»Det kan være alt fra soigneurs, mekanikere til ryttere. Der er et setup, som jeg skal arbejde med, og det skal vi have det bedst mulige ud af. Hvis ikke jeg gør det, så er jeg en dårlig leder,« sagde Riis

Undervejs i pressekonferencen onsdag blev han spurgt ind til, hvad hans rolle egentlig ville være. 'Jeg skal det hele,' svarede NTTs nye ansvarlige for den sportslige sektor. Men efter pressemødet tog han ordene i sig igen og nærmest lød som om, at han fortrød sin udtalelse, da B.T. spurgte ham ind til sin nye rolle.

Bjarne Riis, medejer af Virtu Cycling sammen med Douglas Ryder, Anders Damggard, Anders Gram og Lars Seiewr Christensen ved pressemødet i København onsdag den 8. januar 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bjarne Riis, medejer af Virtu Cycling sammen med Douglas Ryder, Anders Damggard, Anders Gram og Lars Seiewr Christensen ved pressemødet i København onsdag den 8. januar 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tænkte over det bagefter, og det var måske lidt forkert sagt. Selvfølgelig skal jeg lidt af det hele, men først og fremmest skal jeg være den leder, der observerer osv. I første omgang skal jeg føle, fornemme og snakke med holdet. Få dem ind under huden. Jeg ser lidt, at min rolle også er at spille de andre gode. Rigtig lederskab er dér, hvor man involverer alle parter,« sagde Bjarne Riis, der eksempelvis skal spille tæt sammen med NTTs ledende sportsdirektør, danske Lars Michaelsen.

De to har tidligere arbejdet sammen gennem en årrække på Team Saxo Bank.

»Vi (Lars Michaelsen og Bjarne Riis, red.) har mange af de samme idéer. Han gør og har allerede gjort en del af de ting, som jeg gerne ville gøre. Jeg tror, at tingene bliver nemmere for ham, hvis han har mig i baggrunden. Det er vigtigt for mig, at jeg støtter ham og giver nøglerne til det, han skal lave. Jeg skal ikke ind at tage hans job,« siger Bjarne Riis.

Forhandlingerne mellem Bjarne Riis og NTT-boss Douglas Ryder startede allerede i 2015. De seneste måneder har rygtet taget til, og ifølge B.T.s oplysninger var holdmateriale trykt, bannere printet, og man var parat til at indkalde til et stort anlagt pressemøde, men en knast i forhandlingerne om ejerforholdet satte en kæp i hjulet for offentliggørelsen.

Til det forholdte Riis sig yderst kryptisk.

»Det ved du jo ikke, om der har været (en knast, red.). Hvem vi har forhandlet med, hvordan og hvorledes det er ligegyldigt.«

Den danske cykelboss nægtede også at tale om rygterne der har været om, at han og Virtu har været i forhandlinger med Deceuninck-Quick Step og Katusha (nu Israel Cycling Academy, red.).

»Jeg skal ikke ind at kommentere på noget. Rygter har der været adskillige af og i lang tid. Som vi også har sagt, har vi været ude at undersøge markedet.«