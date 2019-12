På mange måder er cykelsporten ubarmhjertig. Det er få sportsgrene som den, der har været ædt op af dopingsnyd, men den er også en af de eneste, hvor datidens helte, som siden er blevet til skurke, stadig stilles til regnskab. 23 år efter.

Ligesom Bjarne Riis stadig bliver det.

I et stort interview med cykelmagasinet Rouleur fortæller Riis, som ellers ofte er meget kortfattet i medierne, hvis han overhovedet udtaler sig, om fortiden, der har sat dybe spor i ham.

»Man kan slet ikke forestille sig konsekvenserne af det (dopingmisbruget, red.). Telekom forlod mig. Jeg havde ingen omkring mig, der kunne hjælpe. Ligesom mange andre ryttere. Det gør noget ved en person at være i den position,« fortæller Bjarne Riis.

Jeg er en bedrager. Jeg lyver. Det navn. I årevis var det min historie. Det var mit liv. Man begynder næsten at tro på det. Bjarne Riis

Riis er en sky person. Han vil helst holde sig uden for rampelyset. Selvom det er helt uundgåeligt, når man har vundet verdens største cykelløb som den eneste dansker i historien - titlen fra 1996 står stadig ved magt, selvom han senere indrømmede at have brugt EPO.

Netop offentlighedens søgelys har han haft svært ved at håndtere.

Men magasinet Rouleur har fulgt den danske cykelpersonlighed i længere tid, og her åbner han selv op for emner, som han tidligere har forsøgt at undgå.

»Folk siger ikke (når de ser ham, red.): 'Der er Bjarne Riis!'. Nej. De siger: 'Der er han!' For de taler allerede om mig. Længe var mit liv sådan. Forestil dig det. Jeg er konstant opmærksom på folks syn på mig. Jeg hører alt. Også selvom jeg lader, som om jeg ikke gør,« beskriver Bjarne Riis.

Snakken om Bjarne Riis' dunkle fortid sendte ham ud i en depression. Foto: PASCAL PAVANI Vis mere Snakken om Bjarne Riis' dunkle fortid sendte ham ud i en depression. Foto: PASCAL PAVANI

Kombinationen af store sportslige resultater - både som rytter og holdejer - og dopingindrømmelser har taget hårdt på Riis, der blev påvirket af omgivelsernes syn på ham.

Han begyndte at tro på de ondsindede historier. Så meget, at han blev deprimeret på 'halvpermanent' basis, fordi han ikke kunne styre, hvornår snakken om hans dystre fortid stoppede for at fokusere på nutiden.

Fordi offentlighedens fortælling pludselig blev hans historie.

»Alle fortalte mig, at jeg var ond. Bjarne vandt, men han er ond. Han er en ond mand. Alle aviserne. Folk i cykelsporten. Alle. Jeg er en bedrager. Jeg lyver. Det navn. I årevis var det min historie. Det var mit liv. Man begynder næsten at tro på det.«

Det skete på trods af, at dopingen efter Riis' udsagn ikke har været en del af hans liv i meget, meget lang tid. Men for danskeren har det været vigtigt at tage yderligere afstand fra, fordi der også har været dopingrygter på Team CSC, dengang han var holdejer.

Selvom Bjarne Riis sjældent tager ordet i medierne, har han længe været god til at fylde medierne alligevel. På det seneste har der været tiltagende rygter om, at Riis er på vej tilbage i spidsen for et hold på den helt store cykelscene. Valget er angiveligt faldet på Team Dimension Data, som fra 2020 vil hedde Team NTT.

Holdet talte i forvejen stjernen Michael Valgren, men fra årsskiftet tiltræder Lars Michaelsen og hans navnebror Lars Bak som sportsdirektører, mens unge Andreas Stokbro kommer ind som ny rytter på holdet. Du kan læse mere om det her.