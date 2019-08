Bjarne Riis med et uventet comeback?

Det var i hvert fald meldingen tirsdag, hvor det franske medie L'Equipe skrev, at danskeren skulle være i spil til at opkøbe Team Katusha-Alpecin.

Men ifølge hovedpersonen selv har det ikke noget på sig.

'Der er ingen grund til at tale om løse rygter. Katusha-historien er ny for mig,' skriver 55-årige Bjarne Riis til TV 2 Sport.

Team Katusha-Alpecin var dog ikke det eneste hold, danskeren blev sat i forbindelse med ifølge det franske medie.

For her lød det også, at Deceuninck-Quick Step kunne være næste stop for Bjarne Riis som følge af, at holdets ejer Patrick Lefevere ville sælge sine aktier.

Og den del har Lefevere selv været ude for at kommentere i et opslag på sin Twitter-profil.

'Jeg er klar over, der er meget få nyheder i cykelsporten i dag. Men jeg har 20 procent af aktierne i Deuceuninck-Quick Step. Hvordan skal jeg kunne sælge holdet? Stop det sludder, L'Equipe. Det er mangel på respekt over for Hr. Zdenek Bakala,' skriver Patrick Lefevere.

L'Equipe meldte også om en stor nyhed set med danske briller.

Og den handler om Jakob Fuglsang, der måtte udgå under dette års Tour de France med en skade i hånden. For den danske cykelstjernes kontrakt med Astana udløber ved årsskiftet, og derfor jagter han en ny kontrakt.

Ifølge det franske medie skulle Jakob Fuglsang angiveligt være en del af pakken, hvis Bjarne Riis træder til på et af de to hold.

Bjarne Riis var en del af World Tour-feltet indtil for seks år siden, hvor han solgte sine aktier i Team CSC til russiske Oleg Tinkoff.