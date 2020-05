»Lige nu mister holdene penge, fordi den indkomst, de har mistet, er højere end det, det koster at drive et hold. Vores største udgift er jo mennesker - lønninger.«

Så pædagogisk forklarede NTT Pro Cyclings holdejer, Douglas Ryder, det ved et online pressemøde torsdag.

Cykelholdet, der i januar annoncerede at Bjarne Riis, Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen ville blive en del af ejerkredsen, er, som så mange andre, blevet nødt til at skære i ryttere og stabens lønninger.

»Vi har reguleret lønnen hos stab og ryttere for at forsøge at sikre et bæredygtigt hold, så vi kan kæmpe med, når løbene starter igen. Faktisk kom rytterne og staben selv med et forslag, og vi har en fantastisk kultur, et godt samarbejde og en god kemi på holdet,« siger Douglas Ryder, der roste holdenes sponsorer i samme ombæring.

Bjarne Riis og Douglas Ryder giver hinanden hånden ved pressemødet i København, hvor det blev annonceret, at Riis og Virtu-cycling blev en del af ejerkredsen i NTT Pro Cycling. Foto: Liselotte Sabroe

Mere præcise tal kom holdejeren dog ikke ind på, men samtidig slog han en ting fast: I kampen for cykelsporten og holdenes overlevelse er det altafgørende, at der køres løb.

»For mange hold - også os - er det af kritisk betydning, at der bliver kørt cykelløb.«

Samme ordlyd kom fra Bjarne Riis.

»Vi håber selvfølgelig på, at cykelsporten og holdene overlever. Ligesom at vores gør. Der er meget frygt og tvivl i hele verden, ikke kun inden for cykelsport. Det er et problem. Men det har været fantastisk at se rytternes involvering i det her. De har vist stort ansvar,« siger han om rytternes lønnedgang.

Nogle af rytterne forberedte sig meget seriøst inden klassikerne. Nu er deres største mål i år bare væk, og det kan mentalt være hårdt Bjarne Riis

Under pressemødet lod det til, at holdet gik selvsikkert til opgaven om at løse de pludselige udfordringer, som coronavirussen har skabt for holdet og for cykelsporten generelt.

De udfordringer er dog ikke kun økonomiske, men også mentale hos ryttere, der er gået fra at skulle køre nogle af verdens cykelløb til kun at skulle køre træningsture. Enten udendørs eller på motionscykler, afhængig af hvor i verden de befinder sig.

»Rytternes mentale tilstand er en stor udfordring lige nu, men vi tager hånd om det og er ovenpå,« sagde Douglas Ryder.

»Vi har fået vores læger til at arbejde meget med det mentale aspekt, tage det op og håndtere det. Vi har et meget samlet hold, hvor folk godt tør være sårbare.«

NTT Pro Cycling har fået mange danske ansigter. Herunder holdets ledende sportsdirektør Lars Michaelsen (tv.) og team manager Bjarne Riis. Foto: BRENTON EDWARDS

Han nævnte eksempler på en af deres australske ryttere, som er fanget i Andorra, mens vedkommendes familie er i hjemlandet.

»Det første, jeg sagde til vores sportsdirektører og coaches med denne krise, var, at vi skal coache mere end nogensinde. Det har rytterne brug for i disse tider. Nogle af rytterne forberedte sig meget seriøst inden klassikerne. Nu er deres største mål i år bare væk, og det kan mentalt være hårdt,« forklarede Bjarne Riis.

Helt lavpraktisk har holdet benyttet sig af en app, der ved hjælp af spørgeskemaer hver morgen og aften kan identificere humørsvingninger hos rytterne.

»Sportsdirektørerne og vores coaches har samtaler med rytterne på ugentlig basis for at vide, hvordan de har det. Hvis vi føler, at der skal gøres noget ved det, så gør vi det,« forklarede Bjarne Riis.