»Det var vildt. De bedste fra Flandern Rundt, der kører rundt til sidst. Det var et fedt cykelløb. Det synes jeg virkelig.«

Sådan lyder dommen fra Bjarne Riis efter VM-løbet i Glasgow, hvor Danmark kørte sig til en fjerdeplads med Mads Pedersen.

Men selvom Riis er svært begejstret for løbet, er han det mindre for den taktik, det danske landshold havde lagt.

»Det er nemt at sidde bagefter at sige, at de laver fejl. Mads – og Skjelmose også for den sags skyld – var vanvittigt stærke.«

Bjarne Riis var imponeret af søndagens VM-løb i Glasgow. Men Danmark kunne godt have kørt skarpere, mener han. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Bjarne Riis var imponeret af søndagens VM-løb i Glasgow. Men Danmark kunne godt have kørt skarpere, mener han. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

»Men jeg synes, at Danmark laver en stor fejl, når de kører ind på ruten, som de gør. De mangler taktik, disciplin og lidt af hvert og spænder helt afgjort ben for sig selv.«

Danmark spillede utrolig aggressivt ud ved at sprænge løbet i luften, da feltet kørte ind på omgangene i Glasgow.

Her skulle de ti gange rundt på en utrolig teknisk rute af 14,3 kilometer med vanvittigt mange sving.

»Jeg synes, at Mads kører for aggressivt. Og når Danmark vælger at gribe løbet an, som de gør – ved at køre offensivt – så skal de have alle mand fremme, når de kører ind på ruten i Glasgow,« siger Bjarne Riis.

Michael Mørkøv var første mand til at sætte pres på, men herefter manglede der ifølge den tidligere Tour-vinder holdkammerater til at hjælpe til.

»Mikkel Bjerg fik en defekt, men han sad ikke, hvor han skulle. Desværre kører Danmark sig selv ud af lystavlen, bortset fra Mads, der er exceptionelt god,« understreger Riis.

»Men de sætter jo egentlig også deres egen kaptajn, Asgreen, skakmat.«

Quick Step-rytteren måtte højst overraskende slippe med cirka 100 kilometer til mål, hvorefter han udgik. Han kunne simpelthen ikke følge med det hæsblæsende tempo.

Mads Pedersen blev nummer fire efter Mathieu van der Poel, Wout van Aert og Tadej Pogacar. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersen blev nummer fire efter Mathieu van der Poel, Wout van Aert og Tadej Pogacar. Foto: Maja Smiejkowska/Reuters/Ritzau Scanpix

Og netop den meget offensive kørsel endte måske også med at koste en medalje for Mads Pedersen i sidste ende.

»Jeg synes ikke, at der var nogen grund til, at Mads P. skulle køre så offensivt med 100 kilometer til mål, og det undrer mig lidt. At han forsøgte at køre alene, selvom der lå 35 mand bagved ham, og han havde en holdkammerat tilbage,« mener Bjarne Riis.

»Det var forkert, og der skulle han ikke have brugt kræfter. Når gutter som Van der Poel og Van Aert rykker til sidst, skal man have kræfterne, men man har kun begrænset brændstof.«

Efter løbet var det skuffelsen, der fyldte både hos Mads Pedersen, landstræneren Anders Lund og Mattias Skjelmose.

Og ifølge Riis skal de også være det efter den erklærede målsætning om at have tungmetaller med hjem i kufferten.

»Hvis de havde sat næsen op efter medalje, så skal de være skuffet, ja. Men det er nemt at sige, når de i princippet kører et flot løb,« siger Bjarne Riis, inden han tilføjer.

»Men der er også aspekter, hvor de ikke spiller deres kort rigtigt. Søren Kragh Andersen må for eksempel ikke slippe så tidligt, og når Danmark sidder i undertal med 3 ryttere mod 5-6 belgiere, så skal de lade dem tage teten. Danmark burde nok have været lidt mere afventende i stedet for at køre så hårdt og slippe bagefter.«

Du kan læse B.T.s karakterer fra løbet her.