»Jeg ville gerne være det foruden.«

Sådan siger Bjarne Riis om sin dopingfortid, som igen og igen bliver bragt op, hver gang danskeren gør opmærksom på sig selv i cykelkredse.

Onsdag blev det offentliggjort, at Team Virtu med Bjarne Riis i spidsen overtager en tredjedel af Team NTT, og i den forbindelse blev holdets nye Team Manager spurgt ind til, hvordan han har det med, at folk stadig hiver den dunkle fortid frem.

»Det er noget, som jeg er nødt til at leve med. Jeg kan jo ikke gøre så meget ved det,« sagde en fattet Bjarne Riis i forbindelse med pressemødet onsdag på Hotel D'Angleterre.

At jeg ikke kommer til at please alle, er jeg godt klar over. Det kan jeg ikke gøre ret meget ved. Bjarne Riis om sin fortid

Under mødet med pressen fortalte rigmand og investor Lars Seier Christensen, at han finder det 'uretfærdigt,' at folk stadig tager dopingspøgelset op, selvom det er mere end 12 år siden, at Riis indrømmede brugen af doping.

»Jeg har intet kommentarer om, hvorvidt det er uretfærdigt eller ej. Det kan jeg ikke lave om på,« forklarer Bjarne Riis.

»Jeg mener, jeg tilstrækkeligt har givet udtryk for, jeg ved, jeg har begået fejl. Det har jeg indrømmet og undskyldt. Det gør jeg gerne igen. Men jeg mener også, at dem der kender mig ved, hvad jeg står for, og hvad min holdning er. At jeg ikke kommer til at please alle, er jeg godt klar over. Det kan jeg ikke gøre ret meget ved,« siger Bjarne Riis.

Også holdboss på Team NTT Douglas Ryder blev spurgt ind til Bjarne Riis' blakkede fortid. Men det er ikke noget, der bekymrer sydafrikaneren.

Bjarne Riis, medejer af Virtu Cycling og holdboss for Team NTT Douglas Ryder (tv.) holder pressemøde i København onsdag den 8. januar 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bjarne Riis, medejer af Virtu Cycling og holdboss for Team NTT Douglas Ryder (tv.) holder pressemøde i København onsdag den 8. januar 2020. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020) Foto: Liselotte Sabroe

»Bjarne har lært af sine fejl (...) Han er et andet menneske på grund af det, og jeg tror, at han kan give holdet en masse.«

»Jeg tror ikke, nogen kunne finde på at dope sig på holdet, fordi der oveni også er et velgørenhedselement. Man vil skuffe så mange mennesker.«

»Vi lærer alle af vores fejl, og det er et meget positivt skridt for vores cykelhold og for Bjarne, at han er kommet med ombord,« forklarede Ryder efter pressemødet.

Team NTT får i 2020 i høj grad dansk islæt, idet Michael Valgren og Andreas Stokbro skal køre på holdet, mens staben blandt andet tæller assisterende sportsdirektør Lars Bak og ledende sportsdirektør Lars Michaelsen.